Se registra fuerte sismo de 6.3 en costa de Puerto Rico

Un sismo de magnitur preliminar 6.3, se registró esta noche en la costa de Puerto Rico, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).El registro del sismo fue a las 11:23 pm ET, a 79 kilómetros al noroeste del municipio de Isabela y tuvo 10 km de profundidad.Vecinos de municipios de Rincón, San Juan, Caguas, Ponce, Naranjito, Las Marías otros, reportaron sentir el sismoEl Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que no hay peligro de tsunami para la Isla.El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (DMEAD), Carlos Acevedo, informó que no se han reportado daños estructurales.