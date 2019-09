Se requieren 150 mmdp más para programas sociales en 2020

Ciudad de México.- Diputados de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto han encontrado que el proyecto de paquete económico de 2020 requerirá de 150 mil millones de pesos más para dar cumplimiento a los programas del gobierno federal. El análisis –del cual se tiene copia– refiere que los recursos se obtendrían de incrementar tasas del impuesto especial a productos y servicios (IEPS) en diversos casos, rubro del cual se pretende obtener 60 mil millones de pesos, y por créditos fiscales obtendrían, 19 mil millones más. La premisa de los legisladores es no generar nuevos impuestos.



En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) se estima un total de 6 billones 96 mil 300 millones de pesos, de ellos 5 billones 511 mil 900 millones serán ingresos presupuestales y 584 mil 400 millones provendrán de financiamiento. Eso implica un aumento de 0.8 por ciento respecto a los ingresos estimados en 2019.



Para aumentar ingreso, entre los argumentos que se han colocado sobre la mesa de las comisiones encargadas de analizar el paquete económico destaca que la propuesta del Ejecutivo plantea ajustes inflacionarios importantes para los impuestos específicos a bebidas azucaradas y tabaco. Se trata de elevar las tasas del IEPS para actualizarlos y contemplar ajustes anuales por inflación.



Estas medidas serán pertinentes para evitar que los impuestos pierdan valor y se reduzca la carga tributaria; para que no haya incrementos abruptos (para el caso de bebidas azucaradas), y contribuir en el combate al sobrepeso y obesidad. Se considera que tales medidas impositivas podrían mejorar si se incrementaran moderadamente los impuestos a bebidas azucaradas, alimentos no esenciales altos en densidad energética, tabaco y alcohol.



Los primeros cálculos estiman que el aumento a las tasas del IEPS podrían aumentar con 62 mil 110 millones de pesos la recaudación, respecto a 2017.



Los gastos fiscales contienen pérdidas recaudatorias, que de frenarse pueden aportar 19 mil 663 millones de pesos. Esto se obtendría del acreditamiento de los peajes en la red carretera nacional que se estima resulta con una pérdida anual de 10 mil 393 millones de pesos. El acreditamiento de ese impuesto en el diésel agropecuario y de silvicultura, cuya pérdida actual es de 6 mil 57 millones de pesos. Mientras que el estímulo fiscal a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario, contiene, también, una pérdida de 3 mil 200 millones de pesos. De aplicarse esas restricciones la hacienda pública podrá obtener 19 mil 663 millones de pesos.



También se considera viable echar mano del superávit primario. Ese rubro se contempla en el paquete económico 2020 con un total de 186 mil 233 millones de pesos. Es viable, se dijo a este diario, disminuir el porcentaje contemplado en el proyecto que es de 0.7 por ciento del PIB para llegar a una tasa de 0.5 por ciento para alcanzar 53 mil 209 millones de pesos.



De tal forma, para abatir el requerimiento de 150 mil millones de pesos extras, también se contempla un ingreso de 13 mil 775 millones de pesos por el incremento internacional del precio del petróleo.



Así, por IEPS se planea obtener la cifra de 62 mil 110 millones; gastos fiscales, 19 mil 663 millones; por precios de petróleo 13 mil 775 millones, y superávit de 53 mil 209 millones. Estas cifras suman 148 mil 758 millones de pesos.