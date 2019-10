Se sacrifica ‘Chícharo’ por Sevilla

“Me atrae que la gente piense que tengo 31 años y ya voy de salida, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no puedo hacer la mejor temporada en Europa a los 31 años? Ahí están Iago Aspas, Aduriz, Molina”, dijo.

El delantero mexicanolo tiene claro: es un orgullo estar en ely que a sus 31 años aún puede brillar en Europa.En entrevista para los medios oficiales del club andaluz, el “Chicharito” contó que tuvo opciones de irse a la MLS, pero que prefirió sacrificar dinero para buscar triunfar en España.“Si estás rindiendo da igual el número de la camiseta, la nacionalidad. Vale la pena pelear por este escudo aunque gane menos dinero. A lo mejor me convenía irme a la MLS, al futbol asiático, quedarme y salir libre. Trato de hacer lo que más me apasiona, tenía que tomar la decisión, la platiqué y la sentí”.“Fue poner en la balanza, tenía que tomar decisiones si quería venir acá. Ves a Carlos Vela rompiéndola en la MLS, qué chingón, es decisión de cada quien”.Hernández también aseguró que no tiene problemas en compartir parte de su vida en redes sociales, pero le molestan los juicios porque siempre está cuidándose para rendir.