Se sale tráiler de la carretera federal 29

Zaragoza, Coah.- Un repentino desvanecimiento al momento en que circulaba por la carretera federal 29, tramo Zaragoza-Acuña, a la altura del kilómetro 31, provocó que el chofer de un tráiler perdiera control del volante y se saliera de la carretera.



Los hechos se registraron en horas de la mañana de este viernes; no se reportan personas lesionadas. El conductor identificado como Agustín Jaime Alonzo Hernández, de 52 años, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, salió y se encuentra estable.



Un ligero mareo mientras conducía la pesada unidad de transporte de trayectoria norte a sur provocó se desorientara y perdiera rumbo en la cinta asfáltica, se salió a la orilla pero logró controlar la unidad y no pasó a mayores.



Salvo daños materiales en la carrocería, en la parte frontal y en los neumáticos, no hubo ninguna afectación personal.



El tráiler es de la marca Kenworth con placas 9NM-817-A de México.



Las autoridades policiacas y la ambulancia de Protección Civil de esta localidad acudieron a tomar conocimiento de los hechos para prestar primeros auxilios al chofer, pero finalmente la patrulla de la Federal división Caminos se hizo cargo del percance.