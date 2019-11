Se suicida menor de 17 años en la col. Mirasierra

Saltillo, Coah.- Una trágica noticia se llevaron los familiares de un joven de 17 años quien decidió quitarse la vida en su domicilio ubicado en la colonia Mirasierra; al lugar se desplazaron autoridades de la fiscalía general del estado.



El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la casa ubicada sobre la calle 27 de dicho sector, cuando el hermano de José Uriel Reséndiz llegó a la vivienda y se llevó la fatal sorpresa de encontrarlo sin vida.



En ese momento el joven salió y pidió ayuda a los vecinos quienes mediante los grupos de seguridad solicitaron el apoyo de unidades policiacas, trasladándose elementos municipales, quienes al llegar bajaron el cuerpo con la esperanza de lograr salvarle la vida.



Posteriormente se pidió el apoyo de paramédicos ya que el adolescente de 17 años no respiraba y arribaron socorristas del Cuerpo de bomberos, encargados de brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente José Uriel ya no contaba con signos vitales.



Después de varios minutos arribaron familiares y la madre del menor de edad, quien no podía creer lo que sucedió, ya que desconocía el motivo que orilló a su hijo a tomar la decisión de terminar con su vida, así como los cuerpos de auxilio le brindaron atención pre hospitalaria al presentar una crisis nerviosa.



Ante los hechos los elementos de la policía municipal procedieron con el acordonamiento de la vivienda en espera de las autoridades correspondientes.



Para tomar conocimiento del deceso se trasladaron peritos de la Fiscalía General del Estado y después de realizar las investigaciones correspondientes se procedió con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al hospital universitario para realizarle la necropsia de ley.