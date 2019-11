Se suicida mujer harta de sus hijos

Nava, Coah.- Una mujer decidió quitarse la vida aparentemente cansada de los problemas que tenía con sus hijos, según confirmaron autoridades de la policía municipal en Nava.



La víctima, identificada como Sandra Leticia N de 40 años, residía en la zona centro de Nava, sobre la calle Negrete, donde se suicidó colgándose en el patio de su casa.



Los hechos ocurrieron el domingo durante la noche y según familiares la mujer se encontraba sentada en la sala de su vivienda y tras salir su pareja a la tienda al regresar ya no la vio en el lugar habitual y al salir al pario la localizó colgada con un mecate.



Trascendió que el esposo la bajó de inmediato y la trasladaron a la clínica 60 del Seguro Social ubicada a unas calles del domicilio en donde fue atendida pero aparentemente ya no presentaba signos vitales.



Los médicos de urgencias intentaron reanimarla mediante RCP y con varias inyecciones pero ya no respondió a las maniobras de emergencia.



El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley y determinar las causas de su fallecimiento aunque los médicos señalaron que no presentaba señales de violencia.



La Secretaría de Salud y la Fiscalía del Estado mantienen una orientación y apoyo permanente a personas con problemas depresivos mediante la llamada línea de la vida en el teléfono 01-800-822-3737 además en el teléfono de emergencias 911 donde se tiene especialistas disponibles las 24 horas del día.