Se terminó el torneo para Avilés Hurtado

Ciudad de México.- Para el delantero Avilés Hurtado se acabó el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, ya que sufrió ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo cual en los próximos días pasará a cirugía y después necesitará un mínimo de seis meses de rehabilitación.



Rayados no sólo vivió anoche la triste y dolorosa derrota en el "clásico regiomontano" 123, al caer 2-0 ante Tigres de la UANL, sino que pierde a un titular cuando requiere de más piernas para salir de la crisis.



"El club de futbol Monterrey Rayados informa que el jugador Avilés Hurtado sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en el partido Rayados vs. Tigres de la jornada 12 del Apertura 2019. El jugador será sometido en los siguientes días a cirugía para reparar el daño. El tiempo de recuperación se dará a conocer posterior a la operación", indicó el equipo en un comunicado.



De acuerdo con información de especialistas, luego de la cirugía deberá ser inmovilizada la pierna mediante la protección de un molde de yeso, que el jugador tendría que mantener entre seis y ocho semanas.



Después iniciaría la rehabilitación mediante una serie de ejercicios del talón, para lograr una movilidad total en 10 semanas, y posteriormente requerirá más tiempo para volver a un estado físico y futbolístico competitivos.



Anoche, el colombiano nacionalizado mexicano salió del partido en el minuto 76 y entró en su lugar Alfonso González, quien no fue mejor de los que ya estaban en la cancha.