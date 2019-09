Se tomará vacaciones Pedro Salmerón aún titular del INEHRM

“Mi postura sobre el escándalo ya está fijada con claridad. La denuncia ante la @CNHJ_Morena, presentada. Mi renuncia, en manos de la titular de @cultura_mx”, escribió en su cuenta de Twitter el historiador.

- El aún titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM),, anunció que, donde se reuniría con legisladores locales.La visita la haría luego que el Congreso local lo declaró “persona non grata” a raíz de una publicación en la que llamó “valientes jóvenes” a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinaron hace 46 años al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.Esto en referencia a la misiva enviada a Héctor Díaz Polanco, presidente de la, exigiendo la expulsión de los morenistas que votaron a favor de declararlo “persona non grata”, y de su renuncia al INEHRM, que se hará efectiva el 4 de octubre.“Dejaré esto fijado unas horas y luego me tomaré unas vacaciones de las redes y de foros públicos”, añadió.Los líderes en Nuevo León de las bancadas panista, Carlos de la Fuente, y de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, habían advertido que no caerían en provocaciones y que no recibirían en el Pleno ni a Salmerón ni a Gerardo Fernández Noroña, también incluido en la declaratoria.