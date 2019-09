Sean Bean ya no quiere morir en sus proyectos

Ciudad de México.- A lo largo de su carrera, Sean Bean ha interpretado a una amplia cantidad de personajes y es que, si bien la mayoría de sus actuaciones han sido aclamadas, cada uno de ellos guarda un detalle muy particular: todos mueren.



Sus personajes más famosos son Boromir de El Señor de los Anillos y Ned Stark de Game of Thrones, los cuales, como se sabe, mueren rápidamente.



Boromir murió en la primera entrega de El Señor de los Anillos de 2001 cuando intentaba defender a Frodo de algunos orcos enviados de Mordor.



Por su parte, Stark fue asesinado en la primera temporada de la serie de HBO frente a sus dos hijas, Arya y Sansa, en cumplimiento de su deber.



Con tantos años de trabajo el actor suma en total 23 producciones en las que muere, debido a esto, ha tenido que rechazar papeles en los que tendría el mismo final.



"He rechazado algunas cosas. Les digo, '¡Saben que mi personaje va a morir porque yo lo interpreto!'. Tengo que evitar todo eso y empezar a sobrevivir, de lo contrario, es muy predecible", dijo.