Sebastián Piñera se niega a renunciar ante protestas en Chile

Las voces de las protestas en Chile



Manifestantes en Chile muestran su enojo y rechazo a las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera y a la represión de las protestas pic.twitter.com/t3X6A529pL — RT en Español (@ActualidadRT) 5 de noviembre de 2019

Una imagen impactante de #LaMarchaMasGrandeDeTodas de este viernes, a dos semanas de que iniciara la represión contra protestas en Chile



De un lado la policía reprime y del otro, una multitud que pide la renuncia del presidente Sebastián Piñera pic.twitter.com/MZEDl0Gbx3 — teleSUR TV (@teleSURtv) 1 de noviembre de 2019

Cuando en #Chile se habla de que se han rebelado contra un sistema, precisamente se refieren a algo más allá que Piñera, por eso sus demandas van desde salud y educación accesible hasta derogar tratados que profundizan la brecha de desigualdad mundial como el TPP. pic.twitter.com/Ju9cApY2TH — Alina Duarte (@AlinaDuarte_) 5 de noviembre de 2019

El presidente de Chile,, ratificó este martes, a 18 días de iniciar las protestas en su país, que no renunciará a su cargo por, sin embargo, su popularidad alcanza solo el 13 por ciento, según las más recientes encuestas."Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos", dijo al medio internacional, en la que sería su primera entrevista ofrecida tras el inicio las movilizaciones.Entretanto, los chilenos se mantienen en la calles, así como una nueva Constitución."La solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democraciaque ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría", aseveró el político derechista que ordenó un toque de queda en la nación para contener las movilizaciones sociales.Aseguró que desde su Administración se usaron "herramientas democráticas y constitucionales", como el decretar el, con el objetivo de "restituir el orden público y proteger a nuestros ciudadanos". Sin embargo, las denuncias sobreejecutadas por agentes de las fuerzas de seguridad se acumulan.De hecho, laenvió una comisión a Chile para verificar las denuncias, entre ellas algunas de tortura. No obstante, el mandatario chileno no hizo referencia a los muertos registrados durante las protestas.Al ser consultado sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, defendió los, e, incluso, aseguró que ha estado presente durante las movilizaciones en contra de su Gobierno.Yo también he estado allí. No confunda la acción de una persona, que tal vez cometió un error, de la instrucción que le hemos dado a nuestras fuerzas", dijo cuando fue cuestionado por la represión.De acuerdo con sus declaraciones, su Gobierno está escuchando los reclamos del pueblo que se mantiene en las calles y está dispuesto a dialogar para alcanzar acuerdos.