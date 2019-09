Sebastián Yatra en camino a la gloria

Tour Yatra Yatra 2019

• Hoy, a partir de las 21:00 horas

• Lienzo Charro Prof. Enrique Glz.

• Entradas: General 550, Preferente 950 y VIP 1, 200 pesos

Con su 1.79 metros de estatura, su agraciado rostro, su espigada figura y todo el flow que le da su cuna,, Sebastián Obando Giraldo, mejor conocido comoestá viviendo un gran momento como artista, ya que la fortuna se ha estacionado en su vida, en la que se vislumbran muchos éxitos. Basta decir que tema que lanza, sea en solitario o en colaboración, sube como la espuma en los charts internacionales, como es el caso de Bonita, su más reciente sencillo, a lado de su compatriota Juanes; un tema bailable que proyecta todo el sabor de aquella nación sudamericana.La carrera de Yatra va en ascenso y actualmente está como el mejor artista latino del momento, y con este estatus recorre varios países con su9, en el que ofrece lo mejor de su exitoso repertorio.En marzo, el cantautor colombiano sorprendió a sus fanáticos con el estreno en YouTube de, segundo corte de su más reciente álbum, luego de que en enero lanzara junto asu tan esperada colaboración,o. El tema se convirtió rápidamente en el número uno de la radio nacional. Con esta balada, el colombiano demostró su calidad como compositor y la gran mancuerna que realizó con el grupo mexicano.Sebastián llegó a Miami cuando, tenía 5 años, pero tal parece que nunca se alejó de sus raíces colombianas.A los 12 años audicionó para la obra High School Musical, donde obtuvo el rol estelar, tras lo cual supo que quería dedicar su vida a la música.Cuando tenía alrededor de 15 años, Yatra se presentó ante un reconocido productor quien, luego de escucharlo, le dijo que, aunque, su canción era muy buena, no creía que tuviera el talento suficiente para desarrollar un proyecto con él. Aunque a Yatra le dolió mucho esta respuesta, no se desalentó y, con el tiempo, pudo ver cómo su sueño de ser un cantante profesional se convirtió en una realidad.A sus 18 años, antes de darse a conocer, el cantante decidió que su nombre artístico sería Sebastián Yatra, el cual está compuesto por su nombre real y la palabra Yatra que, en hindú, significa “camino sagrado a lo divino”.En 2013, con 19 años, hizo su debut como al lanzar en Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela, el primer sencillo de su autoría, titulado El Psicólogo.Pocas semanas después de haberse estrenado, esta canción ocupó el tercer puesto en las listas musicales de Colombia y el primero en las de Ecuador y Venezuela.Mientras todo esto ocurría, Yatra era estudiante de primer semestre de Negocios en Boston, sin embargo decidió abandonar sus estudios y continuar con su carrera musical, la cual ya había comenzado con el lanzamiento de su primer sencillo.En 2014, aún sin pertenecer a ninguna disquera, Yatra publicó tres sencillos más: Para Olvidar, Todo lo que Siento y Love you Forever, y el reconocimeinto le llegó tras lanzar los hits Por Fin te Encontré y Traicionera.