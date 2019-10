Secretaría de Salud apura compra de medicinas

Ciudad de México.- Para la compra consolidada del segundo semestre de 2019 aún quedan 21 claves desiertas que se adquirirán vía compra directa en los próximos días, señaló Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud.



Indicó que hasta septiembre pasado ya se habían entregado 7.6 millones de piezas de material de curación; 22.8 millones de medicamentos y 0.82 millones de vacunas y faboterápicos.



"Se espera que a fines de este octubre se obtenga el 90 por ciento de distribución para el 2019", apuntó.



La Secretaría de Salud informó que en el segundo semestre del 2019 se realizó la compra consolidada de medicamentos de mil 651 claves, y se consiguieron ahorros por 5 mil 466 millones de pesos.



Para la compra consolidada de medicamentos y material de curación para 2020 se valora aún la modalidad de adquisición, pero la Ssa detalló que puede ser internacional si continúan los problemas en la obtención de productos a nivel nacional, como sucedió con el metotrexato.



El funcionario advirtió esta semana ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que no se trata de comprar lo más barato, sino materiales de calidad y mucho menos, remarcó, se adquirirán medicinas porque se tenga preferencia por alguna farmacéutica.



La dependencia indicó que la compra consolidada en 2020 incluirá licitaciones públicas y adjudicaciones directas.



Sobre las vacunas, Alcocer precisó que se adquirieron mediante una compra consolidada coordinada por la Secretaría de Hacienda.



"Para sarampión, rubéola, parotiditis y la de sarampión-rubéola, la Secretaría realizó gestiones para que llegaran al País 1.4 millones de dosis en el mes de octubre y se distribuyeran inmediatamente a los Estados, dado el compromiso para entregarlas en diciembre".



Refirió que para la adquisición de la vacuna contra la tuberculosis y contra difteria, tosferina y tétanos se realiza la gestión directa con productores internacionales, dado que no existen proveedores nacionales, por lo que no se incluyeron en la compra consolidada.



Además, puntualizó que hay vacunas que están entregadas casi al 100 por ciento.



"Son la neumocócica y la antipoliomelítica que están entregadas en un proceso de mayo, septiembre y noviembre; la pentavalente, al 100 por ciento; contra el VPH, en la última semana de septiembre; y antirrotavirus, octubre, noviembre y diciembre; en esa forma escalonada.



"También entregadas las de hepatitis B, de 10 y 20; y en diciembre la triple viral y la doble viral concretarán su entrega", indicó.



Aseguró que la de influenza ya está comprada, y la distribución terminará en los próximos días.