Secuela de Spider-Man ya tiene fecha de estreno

Ciudad de México.- Luego de ganar el Oscar como Mejor Película de Animación, los productores de la cinta Spider-Man: Into the Spider-Verse, ya trabajan en su secuela que planea llegar a los cines en 2022.



Algo se aproxima, nuestro sentido arácnido está vibrando. RT si el tuyo también”, fue el primer anuncio que se dio a través de las redes sociales.





Más tarde, Sony Pictures y Marvel Studios confirmaron mediante un clip de 10 segundos, que el Spider-Verse continuará y llegará a la pantalla grande el 8 de abril de 2022.



De acuerdo con Variety, Joaquim Dos Santos se perfila como el director de la secuela protagonizada por “Miles Morales”, y contará con el guion de Dave Callaham (The Expendables, Wonder Woman 2).



Realizada con técnicas de animación por computadora y técnicas tradicionales dibujadas a mano, Into the Spider-Verse se estrenó a finales de 2018, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman.



El largometraje recaudó más de 375 millones de dólares en taquilla y además de ser reconocido por la Academia, obtuvo el Globo de Oro y BAFTA como Mejor Película Animada.



La historia sigue a “Miles Morales”, quien es mordido por una araña radioactiva y se convierte así en uno de los muchos “Spider-Man”, los cuales existen en cada uno de los universos paralelos.