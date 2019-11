Secuestran a exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y a su esposa

El jefe de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera confirmó el presunto secuestro del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y su esposa.



Se presume que el exrector viajaba a bordo de su camioneta junto con su esposa en la autopista La Pera-Cuautla. @Fiscalia_Mor pic.twitter.com/UUC2JfDFxX — InfoAgenda Morelos (@InfoAgenda_Mor) 14 de noviembre de 2019

El excandidato a gobernador y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y excandidato a gobernador,, la investigadora María Elena Ávila Guerrero.Con base en los primeros reportes de las autoridades correspondientes, Vera Jiménez viajaba a bordo de su camioneta la noche de este miércoles en la, con dirección a Cuernavaca, Morelos.Pero fue alrededor de las 21:00 horas, cuando ambos fueron privados de su libertad. Dicho secuestro fue confirmado a medios locales por el jefe de la gubernatura,Sanz dijo en entrevista que desde la madrugada está en comunicación tanto con los familiares de las víctimas como con el activista Javier Sicilia, quien es amigo de Vera y fue su colaborador.“Desde las cinco de la mañana estoy en contacto con su familia (la del exrector), con su hermana, y me llamó Javier Sicilia y estamos en ello. Ahora no puedo ampliar más datos, no te puedo ampliar más datos, tenemos todos los datos, pero pertenece a la confidencialidad de la investigación. Lo que sí te digo es que desde las cinco de la mañana estoy en ese asunto. Por la cercanía y la amistad, me llamó Sicilia”, declaró.El funcionario del gobierno deagregó que las autoridades estatales están trabajando para lograr pronto la liberación de la pareja.“Se está haciendo todo lo posible, no te puedo decir más”, dijo.