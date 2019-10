Secuestran y descuartizan a alumna de telebachillerato

Ciudad de México.- Izamar Méndez Méndez fue secuestrada al salir del Telebachillerato Patria Libre a las 7 de la noche el pasado viernes, en la colonia Patria Libre en Cosoleacaque, Veracruz.



El domingo por la madrugada la joven de 16 años apareció descuartizada en una bolsa negra.



“Era una muchacha muy feliz, muy alegre, que en la escuela no hacía problemas con nadie. Como todo joven tenía sueños, pero lamentablemente sucedió esto", señaló un estudiante.



El hecho conmocionó a sus compañeros, por lo que este lunes bloquearon calles de la colonia Patria Libre para exigir justicia.



“El viernes salimos temprano como entre las 7 y 7:30 de la noche y luego nos dieron la noticia de que ella no había llegado; y apenas ayer que nos avisaron la mala noticia”, explicó.



También pidieron a las autoridades seguridad en la zona de la escuela, porque muchos se regresan caminando y ya han sido víctimas de la delincuencia.



“Nosotros como compañeros queremos seguridad para nosotros, queremos que nos resguarden porque en el transcurso de la ida a la escuela y la venida corremos peligro", dijo.



En tanto una madre de familia también pidió más seguridad para los estudiantes.



“Más que nada pedir seguridad, porque ya basta ya con tanta inseguridad y eso es lo que nos tiene molestos, porque hoy fue ella, mañana no sé quién pueda ser", comentó.



La familia de Izamar trasladó los restos a Chiapas, de donde son originarios.



Sobre este hecho, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que hay dos líneas de investigación sobre el homicidio.