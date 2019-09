¿‘Secuestraron’ tu número de celular y se lo llevaron a otra compañía?

Desde que se implementó lahace casi 11 años, más de 93 millones de números móviles han sido mudados de una compañía a otra. Lo que se planeó como una herramienta para darle poder al usuario, abre una puerta al abuso de terceros para obtener comisiones por portar números sin el consentimiento de los usuarios.¿Se han llevado tu línea a otra compañía y tú no lo autorizaste? Esta acción puede provocar que tu empresa origen quiera el pago inmediato de lo que debes si es que tenías un plan con compra de equipo a meses… algo para lo que, de seguro, no estabas preparado.Para evitarlo, las empresas, ely latrabajan enque le dificulten a losla portación de líneas numéricas con engaños.“La portabilidad no consentida es un fraude doloroso.Primero con la prevención, tener campañas permanentes para que los usuarios no den datos personales por teléfono y cuiden su NIP”, comentó Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de asuntos externos de AT&T.El NIP es un código de cuatro dígitos que sirve como clave para autorizar el cambio de compañía. Profeco, el IFT y las empresas telefónicas enfatizan que no se debe compartir ese NIP, porque es información que puede ser mal utilizada.“En primer lugar hay que evitar que proporcionen el NIP de portabilidad, no existe tal cosa como cancelar el proceso (de portación de línea) proporcionándo el NIP, desde ahí estarían engañando a los usuarios. Estamos trabajando en un proceso adicional para que no sea tan sencillo que le llegue ese número de identificación a los usuarios”, dijo, comisionado del IFT.El funcionario detalló que el proceso en el que están trabajando consiste en una doble verificación para portar la línea telefónica a otra compañía, a fin de que exista mayor seguridad para el usuario y se desincentive esta práctica.En un foro de telecomunicaciones organizado por la Profeco la semana pasada, Ríos sugirió la eliminación del portal que permite ver consultas de numeración geográfica y números móviles portados por compañía y región., señaló el directivo de AT&T.El comisionado del IFT, Juárez Mojica, explicó que. "Se trata de anular los efectos de la portabilidad, es decir, debe quedar como antes de que se ejecutara y entonces no debería cobrarse una terminación anticipada", dijo Juárez.En una consulta pública del IFT para mejorar el sistema de portabilidad numérica, Movistar solicitó que la reversión del proceso se haga en cinco días naturales para reducir la afectación al usuario.Para realizar el trámite, el usuario debe presentarse en un centro de atención a clientes con una carta que indique que no autorizó la portación de su número, identificación oficial del titular de la línea, el mensaje que enviaron con el NIP y el número desde el que hicieron la llamada para realizar la portación del número.Las quejas por portación numérica afectan a AT&T, Movistar y Telcel y son la segunda causa de quejas en el sistema. Al primer semestre del año, sumaban 2,029 inconformidades de las 8,290 recibidas.