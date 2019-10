Sedena no solicitó bloquear Santa Lucía

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solicitó a Googlemaps que bloqueara la imagen de la Base Aérea de Santa Lucía, aseguró su titular, General Luis Cresencio Sandoval.



Desde la mañana del martes, la imagen de la Base Aérea localizada al norte del Valle de México no puede ser visualizada desde computadoras personales y de escritorio, pero sí desde los teléfonos celulares.



“No hay ninguna instrucción en lo particular; lo que sí, hay muchas instalaciones militares, así aparecen, si ustedes revisan alguna otra instalación así va a aparecer”, aseguró Sandoval González.



“Dentro de lo que sacan en Google Maps, lo que ubican como instalación militar la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión que hay adentro, eso es parte de lo que han tomado, quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países”, puntualizó el titular de Sedena.



En Googlemaps, sin embargo, sí son visibles las bases aéreas de Colegio Militar en Zapopan, Jalisco; la Base Aérea Militar número 7, en Acapulco, Guerrero; la número 8, en Mérida, Yucatán; la Número 14, en Monterrey, Nuevo León; la número 18, en Hermosillo, Sonora; las bases aeronavales, de la Paz, Baja California Sur; y Veracruz;



Además, son visibles desde satélite las bases aéreas de Cipres, Ixtepec, Cozumel, Tuxtla Gutiérrez, Santa Gertrudiz, Oaxaca, Ciudad Pemex, Copalar, y Tijuana.