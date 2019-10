Seducen a mexicanos para vender su sangre

Con visas temporales

Cada semana, miles de mexicanos cruzan la frontera hacia Estados Unidos con visas temporales para vender su plasma sanguíneo a compañías farmacéuticas con fines de lucro que los atraen con anuncios de Facebook y volantes coloridos que prometen fuertes recompensas en efectivo.Los donantes, incluidos algunos que dicen que los pagos son su único ingreso, pueden llevarse a casa hasta 400 dólares al mes si donan dos veces por semana y obtienen diversos incentivos, incluidos "bonos de amigos" por reclutar amigos o familiares. A diferencia de otras naciones que limitan o prohíben las donaciones de plasma pagadas de alta frecuencia por preocupación por la salud y el control de calidad de los donantes, Estados Unidos permite que las empresas paguen a los donantes y ha perdido estándares comparativamente para controlar su salud.Génesis, una mexicana de 21 años que estudia para ser paramédica y pidió que no se usara su apellido para su protección, dijo que dona plasma dos veces por semana en El Paso, Texas.Dijo que a menudo se desmaya, tiene migrañas y tiene entumecimiento en las extremidades. Cuanto más dona plasma, más débil se siente. "Tengo problemas para levantar cosas, problemas con mis músculos".Donar plasma con demasiada frecuencia puede dañar el sistema inmunitario de un donante. El nivel de inmunoglobulina G del anticuerpo de un donante debe examinarse cada cuatro meses según las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), pero en Estados Unidos a los donantes todavía se les permite dar plasma hasta 104 veces al año, mucho más que en la mayoría de los otros países. La venta de plasma está prohibida en México desde 1987.Al igual que muchos donantes mexicanos, Génesis llega a Estados Unidos con visas temporales, que permiten a los no inmigrantes visitar a su familia, comprar o "realizar transacciones comerciales, que no implican un empleo remunerado en los Estados Unidos".Las compañías de plasma sostienen que sus pagos no son salarios según lo definido por la ley. Los clasifican como "compensación" por el tiempo de los donantes, ya que el proceso a menudo requiere largas esperas y una hora o más conectado al equipo de extracción de plasma."Los donantes de plasma son compensados por el tiempo y el compromiso de ser un donante de plasma regular", dijo la compañía farmacéutica Grifols, con sede en Barcelona, España, y administra 17 centros de donación de plasma a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, más que ninguna otra compañía.Las compañías también dicen que monitorean cuidadosamente a los donantes y siguen todos los procedimientos de seguridad. Estos folletos muestran que los centros de plasma con sede en EU aceptan tarjetas de cruce fronterizo emitidas como visas temporales. La práctica cae en un área gris de la ley federal de inmigración.A medida que la administración Trump reduce la mayoría del tráfico en la frontera sur, las agencias de inmigración de los Estados Unidos han hecho poco para detener el flujo de mexicanos que usan sus visas B-1 / B-2 para visitar centros de plasma. En entrevistas con la televisora alemana ARD TV, algunos ex empleados del centro de plasma dijeron que rutinariamente recomendaban que los clientes mintieran a la Aduana y la Patrulla Fronteriza sobre el propósito de sus visitas a EU."Si las personas usan una visa B-1 / B-2 para cruzar la frontera para vender plasma, podrían estar poniendo ese documento en riesgo", dijo Roger Maier, portavoz de CBP, la agencia que examina las visas en la frontera. "Recomendamos encarecidamente a las personas que no usen sus documentos para esa capacidad".Maier dijo que los agentes "tienen mucha discreción en nuestra capacidad de permitir que las personas ingresen a Estados Unidos con base en los documentos que presentan". Cuando se le preguntó si el uso de visas de visitante para donar plasma viola la ley, dijo: "Lo siento , es un área gris, pero no puedo darle un sí o un no ".El Departamento de Estado de EU dijo más tarde que las reglas de visa no abordan "la legalidad de este propósito específico de viaje". El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas, que incluye El Paso, no respondieron a las solicitudes para comentarios.Estados Unidos es el mayor proveedor de plasma sanguíneo en un mercado global de 21 billones de dólares. Los datos de la FDA muestran que de los 805 centros de donación de plasma en EU, 43 están ubicados a lo largo de la frontera sur, hasta a 62 millas de México.Las clínicas fronterizas son las más productivas, según los documentos internos de Grifols obtenidos por ARD. Si bien la mayoría de los centros estadounidenses reciben alrededor de mil donaciones pagada por semana, los centros en la frontera cuentan con más de 2 mil 300. Los documentos muestran que los centros fronterizos también tienen el rango más alto en frecuencia de donantes; encabezan la lista de centros con clientes que donan 75 veces o más por año.Las compañías dicen que siguen numerosas precauciones de seguridad y buscan nuevos donantes porque enfrentan una necesidad crítica a medida que aumenta la demanda de productos farmacéuticos para salvar la vida hechos de plasma, un líquido amarillento extraído de la sangre que contiene anticuerpos que defienden contra las enfermedades.Los centros son propiedad de Grifols, la CSL y BPL con sede en Australia, un jugador emergente con sede en el Reino Unido GCAM Inc., con sede en EU., que cuenta con cuatro centros en la frontera sur.La FDA exige que las compañías controlen la salud del paciente antes de cada donación. En algunos centros de CSL, el monto del pago depende del peso corporal, que determina la cantidad de plasma sanguíneo que se puede recolectar. Los donantes que pesan entre 110 y 149 libras reciben $ 20 por donación, mientras que los donantes entre 175 y 400 libras ganan hasta $ 40. Sin embargo, una persona que no termina la donación por ningún motivo no recibe el pago.Calcular el número exacto de donantes mexicanos que ingresan a Estados Unidos es difícil porque las empresas no divulgan estos datos a agencias estatales o federales. La Televisora Alemana ARD obtuvo dos semanas de recuentos de donaciones para todas las instalaciones de Grifols en EU a principios de este año, incluidas las de la frontera entre Texas y México.Los empleados de Grifols en cinco centros a lo largo de la frontera, que solicitaron el anonimato para proteger sus trabajos, estimaron que los ciudadanos mexicanos representan entre el 60% y el 90% de los donantes cada día, dependiendo de la instalación.Según esas estimaciones, casi 10 mil ciudadanos mexicanos donaron plasma en esos cinco centros Grifols durante cada una de las dos semanas. En la zona fronteriza operan 38 centros adicionales de donación de plasma.Reporteros de ARD German TV y Searchlight New Mexico, una organización de investigación de noticias, hablaron con más de 50 donantes de plasma de las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales y Matamoros, y descubrieron que la mayoría usa sus pagos de plasma para cubrir necesidades básicas como comida, electricidad, pañales y ropa. Un trabajador típico en Ciudad Juárez gana alrededor de $ 9 por día.Génesis vive al otro lado de la frontera con El Paso. Vender plasma sanguíneo en los Estados Unidos es su único ingreso; ella cruzó la frontera dos veces por semana durante tres años. Su padre, Gamaliel, le presentó a ganarse la vida de esta manera.Génesis, como la mayoría de los donantes de plasma mexicanos, depende de una visa temporal B-1 / B-2 para obtener la entrada. Solo en julio, el Departamento de Estado emitió o renovó 84 mil 804 tarjetas de cruce de fronteras para ciudadanos mexicanos.La mayoría de los donantes entrevistados por ARD y Searchlight dijeron que les dan a los funcionarios de CBP una razón para sus viajes que oscurece el verdadero propósito. Los donantes están ansiosos e inseguros, pero dispuestos a correr el riesgo. "Entiendo que no es ilegal", dijo Gamaliel. “Pero, si llegas a un oficial de mal humor, podrían tomar tu visa. Por lo tanto, es mejor no decirlo ". El preparador físico de 44 años dirige su propio gimnasio en Ciudad Juárez, pero apenas gana 100 dólares al mes. Durante nueve años, ha donado dos veces por semana para cubrir sus necesidades básicas y las de su hija menor.Génesis dijo que le dice a CBP que está visitando a una tía que vive en los Estados Unidos, pero que rara vez lo hace; en cambio, ella va directamente al laboratorio. Para la estudiante, el momento justo antes de cruzar la frontera hacia El Paso es el más estresante. “Nunca puedo estar seguro. Quién será el oficial de servicio, qué dirán o pensarán. Siempre existe la posibilidad de que no te crean ".El subterfugio es necesario porque, en el mejor de los casos, cruzar a Estados Unidos para donar plasma por dinero cae en un área cuestionable de la ley. Si bien ni el Departamento de Estado ni CBP consideran ilegales los pagos de donación de plasma, la ley no define específicamente si las reglas de visa lo prohíben. Todavía no se han realizado investigaciones ni procesamientos de laboratorios de plasma.La posible responsabilidad de las compañías farmacéuticas es aún más turbia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS) que regula la inmigración legal a EU dice que las compañías podrían estar sujetas a cargos si participan en un "patrón o práctica de contratar extranjeros no autorizados a sabiendas", incluidas las personas que están en los EE. UU. Legalmente pero no legalmente autorizadas trabajar.La Plasma Protein Therapeutics Association , una organización comercial que representa a compañías farmacéuticas con fines de lucro productoras de plasma en América del Norte y Europa, dijo en un correo electrónico que los donantes no son empleados de centros de plasma y que "solo una persona legalmente permitida en los Estados Unidos puede ser aceptado como donante ".CSL y Grifols, las compañías dominantes en la frontera rechazaron las solicitudes de entrevistas pero dieron declaraciones por escrito. Grifols enfatizó que “todos los donantes, independientemente de su procedencia, deben cumplir con todos los requisitos de salud, reglamentarios y legales necesarios para donar. No hay excepciones ". CSL dijo que la compañía" cumple con todas las leyes en los países en los que operamos ".BPL dijo en un comunicado que estaba "siguiendo todas las pautas aplicables que existen para promover la seguridad tanto de los donantes de plasma como de los pacientes que usan terapias derivadas de plasma".Grifols ofrece bonos para atraer a los donantes. Solo si los donantes donan con la frecuencia máxima permitida por la FDA, reciben el pago completo.La sangre y las vacunas se encuentran entre las exportaciones estadounidenses más valiosas. En 2018, Estados Unidos recolectó 41 millones de litros de plasma destinados a la producción de medicamentos, y casi la mitad de eso se envió al extranjero.Alrededor del 78 por ciento del plasma sanguíneo exportado desde los Estados Unidos. Terminó en Alemania, España y Austria, donde Grifols, CSL y otros operan grandes plantas de procesamiento de plasma de alta tecnología. Una gran parte de los medicamentos producidos luego se vuelven a importar y se venden en Estados Unidos.Hay poca información sobre las consecuencias a largo plazo de las donaciones frecuentes de plasma. Algunos científicos sostienen que los anticuerpos de un donante deben analizarse después de cada quinta donación, y algunos países europeos como Alemania lo requieren. Pero la FDA en un comunicado defendió su requisito de que los niveles se verifiquen cada cuatro meses, diciendo: "Reconocemos que los reguladores en otros países pueden llegar a conclusiones regulatorias diferentes incluso cuando se consideran los mismos datos".Genesis sigue perdiendo peso, dejándola peligrosamente cerca del mínimo de 110 libras requerido para la donación. Para evitar ser rechazada en las clínicas por tener bajo peso, lo que sucedió en el pasado, Génesis dijo que regularmente engaña a la balanza al poner botellas de agua en sus bolsillos. Su truco nunca se ha notado.Cuando nuestros reporteros le pidieron a Génesis que examinara sus niveles sanguíneos, los resultados de laboratorio confirmaron lo que Génesis sintió. La prueba mostró un nivel peligrosamente bajo de inmunoglobulina G. Según Paul Strengers, de la Asociación Internacional de Fraccionamiento de Plasma, un grupo comercial para recolectores de plasma sanguíneo sin fines de lucro, la pérdida de anticuerpos puede dañar el sistema inmunitario y provocar infecciones graves como la neumonía. El médico que realizó los análisis de sangre le sugirió que dejara de donar plasma hasta que su cuerpo estuviera completamente recuperado. Pero, dijo Génesis, "detenerse es un lujo que no puedo permitirme". (Stefanie Dodt y Jan Lukas Strozyk/ARD German TV y Dara Lind/Propública)