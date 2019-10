Seguidores piden Nobel de Literatura para Bad Bunny

«Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si e' contigo mejor»

Magistral como hace uso de la lógica, específicamente del razonamiento deductivo, con una premisa simple nos hace concluir en un axioma ineludible.#BadBunnyNobeldeLiteratura — Zamir (@Zamir51679920) October 19, 2019

“Si las miradas mataran la tuya me hizo el amor”

En este caso el maestro Bad Bunny hace una espectacular referencia a que la mirada es el reflejo del alma, mirando fijamente a los ojos de una persona se puede saber mucho de ella y todas su intenciones #BadBunnyNobeldeLiteratura — Leonardo Carvallo (@Lfcr20) October 19, 2019

“Me la como entera y nadie se entera” en esta frase, Benito hace referencia a la importancia de la alimentación, así como también nos invita a cuidar el planeta, de ahí proviene el “entera” es decir, no debemos desperdiciar.#BadBunnyNobeldeLiteratura —(@joselynl_09) October 19, 2019

Seguidores del artista puertorriqueñopiden que el cantante reciba el, a través de las redes sociales.Cientos de seguidores del cantante, por medio del hashtag, piden en Twitter que el artista sea galardonado con esa distinción literaria.Los seguidores de Bad Bunny destacan que lascontienen una importante, por lo que debería ser considerado para el Premio Nobel de Literatura, iniciativa en principio con carácter sarcástico.“Magistral cómo hace uso de la lógica, específicamente del razonamiento deductivo, con una premisa simple nos hace concluir en un axioma ineludible”, señala en tono jocoso una de las personas que se une a la iniciativa en Twitter.“‘Si las miradas mataran la tuya me hizo el amor’. En este caso el maestro Bad Bunny hace una espectacular referencia a que la mirada es el reflejo del alma, mirando fijamente a los ojos de una persona se puede saber mucho de ella y todas su intenciones”, apunta otro seguidor.“‘Me la como entera y nadie se entera’, en esta frase, Benito hace referencia a la importancia de la alimentación, así como también nos invita a cuidar el planeta, de ahí proviene el ‘entera’ es decir, no debemos desperdiciar”, es otro de los comentarios sobre la iniciativa, claramente en tono de broma.Con carácter jocoso pero otros en serio la iniciativa está lanzada ya a través de las redes sociales.El popular intérprete de “Callaíta” y “Estamos bien”, nacido en Puerto Rico, es cada vez más conocido en todo el mundo por el ritmo de sus pegadizas canciones.En una de sus últimas apariciones públicas, Bad Bunny se presentó en un instituto de la ciudad de, en el condado estadounidense de Miami-Dade, para anunciar un programa de, a los que recomendó no abandonar los estudios ni siquiera por la música.El famoso reguetonero emplazó a los 300 alumnos reunidos en el auditorio del instituto “a seguir estudiando y dar lo mejor de uno mismo para triunfar en la vida”.