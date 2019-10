Seguiré trabajando 16 horas al día: López Obrador

Sonora.- Como presidente de la República debo trabajar 16 horas al día y no voy hacerle cambios o ajustes a mi agenda de trabajo, aseguró Andrés Manuel López Obrador.



Al arribar al aeropuerto de Hermosillo, Sonora, para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México, el presidente fue entrevistado por siete de los 10 periodistas accidentados este sábado durante su gira por los pueblos indígenas.



Al preguntarle cuáles serán las garantías de seguridad y logística que ofrecerá -a partir del accidente- a los representantes de los medios de comunicación acreditados oficialmente por su gobierno para cubrir los trayectos de fin de semana por el país, López Obrador comentó que si bien la Presidencia de la República "asume su responsabilidad en lo sucedido" el sábado en la carretera Navojoa-Ciudad Obregón, los medios de comunicación son libres de no asistir a las giras por el país, en los cuales los trayectos en diversas ocasiones rebasan las nueve horas a velocidades arriba de los 130 kilómetros por hora.



"Gracias por el riesgo que se corre; asumimos la responsabilidad y también dejar en libertad para que los que no puedan cubrir, que no tengan posibilidad de hacerlo, no haya condiciones, que no se arriesguen y que busquemos la manera de que se informe a la población de otra manera, por otros medios, por otros mecanismos", señaló López Obrador.



Propuso, que sean los corresponsales o él mismo incluso quien informe a la población.



"Yo siempre estoy informando", indicó.



-¿Quiere que los medios nacionales lo acompañen a sus giras?, preguntaron los periodistas accidentados y a quienes se les apreciaban las contusiones, collarines y vendajes.



"Sí, pero sin riesgos”, señaló el presidente.



Al insistirle respecto a si pondrá orden en sus giras para garantizar una cobertura periodística y noticiosa a sus actividades por todo el país, el presidente sostuvo "que ya no es como antes pues no queremos pagar los gastos de los medios".



"Sí (damos a garantías) pero ya no es como antes, ya no queremos nosotros pagar los gastos", afirmó.



Se le informó al presidente que a su vocero Jesús Ramírez se le ha dicho en innumerables ocasiones que los medios de comunicación pueden financiar el transporte local de acuerdo con el recorrido que se trate y que sólo se haga cargo de llegar a tiempo a los eventos facilitando el acceso a los mismos y hacer una mejor planeación de los eventos "para no ir corriendo de un acto a otro".



A lo que López Obrador sostuvo que su agenda no sufrirá ajustes en modo alguno.



"Eso no se puede porque tenemos que visitar muchos pueblos, la mejor opción es que los que no puedan asistir, que se queden en las conferencias de lunes a viernes en la Ciudad de México y los fines de semana los medios que tienen corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor".



-¿Está descartado entonces que se le baje al ritmo en los traslados? cuestionaron los periodistas.



"Sí, está descartado, yo tengo que trabajar 16 horas diarias”, concluyó el presidente al admitir que "no tiene la información completa" respecto al seguro de las camionetas que trasladaron a los periodistas.



El presidente de México regresó de su gira por Sonora a la Ciudad de México en el mismo vuelo de Aeroméxico donde viajaron siete de los 10 periodistas accidentados, así como los colegas que los auxiliaron minutos después de la lamentable volcadura de la camioneta en la que viajaban con rumbo a Guaymas, Sonora.