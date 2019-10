Selección Sub 17, enderezan en la recta final

Ciudad de México.- El once titular de la Selección Mexicana Sub 17 ya comienza a perfilarse. Ayer el Tricolor venció 2-1 a Canadá.



Fue el último de los tres partidos de preparación en Buenos Aires, pero en todos ha habido una base común. El técnico Marco Antonio Ruiz no quiere sorpresas. Nadie podrá decir que no se conoce casi con los ojos cerrados.



Precisamente Efra, la promesa del Galaxy, anotó este sabado contra Canadá. El otro tanto fue cortesía de Josué Martínez.



En esta gira de preparación, México cayó 3-0 frente a Argentina, venció 2-0 a Nueva Zelanda y ahora le pegó a Canadá.