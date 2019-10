Selena Gomez cierra duro capítulo de su vida con nueva canción

Tal como Gomez describe, “esta canción fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo”.



Lose You To Love Me es la canción que se estrenó la noche de este martes y quede la cantante Selena Gomez.Partes de la letra dicen: “vi las señales y las ignoré”, “este juego me estaba matando lentamente”, “ahora el capítulo se cierra (…) es la hora de la despedida”. Mientras queDe inmediato,como un "himno de amor propio" ante las adversidades que ha sufrido así como el canto al final de una relación tóxica, en clara alusión a la expareja de la artista, Justin Bieber.Estrenada junto a un video en blanco y negro, se trata de una balada escrita por la propia Selena, en colaboración con Julia Michaels y Justin Tranter.Con información de El Universal