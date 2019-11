‘Sembrando Vida’ se aplicará desde enero en Nayarit

La Yesca.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a empezar con la contratación de la obra para hacer el camino a La Yesca y a la localidad de Guadalupe de Ocotán, antes de que concluya el año.



"Hice el compromiso con el gobernador Antonio Echevarría, de que antes de que termine este año empezamos ya con la contratación de la obra para hacer el camino a La Yesca, vamos a hacer el camino a La Yesca y Guadalupe Ocotan”.



Señaló que los recursos saldrán de la subasta de alhajas que fueron confiscadas.



"Me acaban de informar, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, que nos va a entregar 260 millones en alhajas que fueron confiscadas y esos 260 millones van a aumentar, porque esas alhajas se van a poner en subasta en lo que eran Los Pinos, ¿qué es una subasta? es ver quien quiere comprar y siempre dan más de lo que se estima originalmente en el avalúo y como la gente quiere ayudar cuando se trata de que el dinero va a utilizarse para una obra social estoy seguro que esos 260 millones va aumentar y ese es la primera partida para el camino de La Yesca”.



En su segundo día de actividades por la sierra de Nayarit, López Obrador desde la cabecera municipal de la Yesca escuchó las necesidades y carencias del pueblo indígena, quienes en otras cosas le plantearon la necesidad de tener caminos y carreteras pavimentados, ya que algunos incluso para llegar al evento hicieron entre 18 y 20 horas, respeto a sus lugares sagrados, se garantice el aprendizaje de su lengua en todos los niveles educativos entre otras cosas.



En este sentido, el mandatario federal indicó que continuará apoyando a los pueblos indígenas, a los adultos mayores, a los jóvenes con becas, además del programa Sembrando Vida que se va a aplicar desde enero en Nayarit con 12 mil 500 hectáreas que generarán 5 mil empleos en La Yesca y El Nayar además reiteró que se comenzarán a entregar los fondos para otro programa en el que se entregarán el presupuesto a comités de padres de familia para el mantenimiento de las escuelas.



Por último, respecto al problema agrario que se tienen con límites de Jalisco dijo que se va a actuar de acuerdo a la justicia apoyando a quien resulte afectado con indemnizaciones.



"Se va actuar de acuerdo a la justicia que, si ya se terminaron todas las instancias legales, ya se resolvió de quien es la tierra, al que resulte afectado le vamos a ayudar, va haber una indemnización no los vamos a dejar sin nada, nada más eso, lo que no queremos es violencia, no queremos confrontación, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.



En el evento, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, aprovechó para mandar un mensaje a los indígenas de Bolivia y pedir que se revise la situación de quién fue la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque Quispe, quien fue detenida el pasado 10 de noviembre.



"En particular yo quisiera hacer una referencia a la situación de nuestra hermana María Eugenia Choque Quispe que fue detenida el día 10 de noviembre de este mes , ella tuvo un cargo muy importante fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia la han detenido a ella y desde aquí queremos pedir que se revise su situación porque si de algo estamos convencidos los pueblos indígenas y nuestra sociedad es que no vamos a resolver estos problemas por la vía de la reprensión , por el uso de la violencia institucionalizada sino que esto se tiene que resolver, la delicada situación que hoy vive Bolivia se tiene que resolver por la vía del dialogo y del acuerdo”.



Con información de Excelsior