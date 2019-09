Semovi promete que este año iniciará construcción de Trolebici

Ciudad de México.- Luego de que el proyecto ha estado casi cuatro años en el archivero, la Secretaría de Movilidad (Semovi) prometió que iniciará la construcción del Trolebici de Eje Central Lázaro Cárdenas este mismo año.



Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación de Semovi, afirmó que el Trolebici medirá 15 kilómetros entre Avenida Cien Metros y Río Churubusco.



Se trata de una nueva infraestructura ciclista que compartirá carriles con el trolebús. Por ello se deberán realizar obras para mejorar el pavimento y ampliar el carril hasta cuatro metros de ancho.



En el Trolebici se invertirán unos 51 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Ciclista y Peatonal.



"El carril Trolebici será un carril compartido, troles y bicicletas, se garantizará un ancho mínimo de cuatro metros, cuatro metros 10, si no me equivoco, para que circulen ambos, además se capacitará a los conductores de trolebús para manejo responsable y seguro para garantizar una buena convivencia con los ciclistas”, dijo.



El Trolebici fue anunciado desde 2016, pero no se había concretado, forma parte del proyecto actual de Semovi para crear más infraestructura ciclista.



La dependencia estimó que este mismo año serán licitados unos 77 kilómetros de nuevas ciclovías y biciestacionamientos con una inversión de unos 200 millones de pesos.



Con el objetivo de que al final de la administración se realicen 500 mil viajes diarios en bicicleta, es decir, cerca del 3 por ciento de los 17 millones de viajes diarios en la Ciudad de México.



"Nuestra meta al año 2024 es llegar a un 3 por ciento del reparto modal, es decir, que del total de viajes que se hacen en la ciudad, el 3 por ciento se hagan en bicicleta, hoy es el 1.4, es decir, un poco más que duplicar”, agregó.