Senado aprobará el martes renuncia de Medina Mora: Monreal

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que será el próximo martes 8 de octubre, durante la sesión de la Cámara Alta, cuando se discuta y apruebe la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Monreal Ávila detalló que, de acuerdo con el Artículo 98 Constitucional, tras la aceptación de la renuncia por parte del Ejecutivo Federal, corresponde al Senado valorar la misma y, al no estar en ley las causales graves para la separación del cargo, el pleno discutirá el caso particular del ministro.



Calificó de falsas las especulaciones relacionadas con una presión directa del Ejecutivo Federal para la renuncia del ministro.



‘Falso, el Gobierno del presidente López Obrador ha sido respetuoso del Estado de Derecho. Es un presidente de los más respetuosos de los últimos años, no tiene injerencia alguna entre los poderes, ha respetado al Poder Legislativo y ha respetado al Poder Judicial, no es cierto...’, dijo.



Refirió que será por mayoría simple la votación para aceptar la renuncia, además de que deberán contar con las justificaciones, porque un ministro sólo puede separarse del cargo por causas graves.