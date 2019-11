Senado aprueba creación del INSABI; desaparece el Seguro Popular

Puedes seguir #EnVivo el análisis del dictamen que reforma la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso universal y gratuito a servicios de salud.



El Senado aprobó en lo general con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con lo cual desaparece el Seguro Popular, que contaba con 16 años en operación y tenía 51 millones 629 mil afiliados, principalmente de los sectores más vulnerables del país.Con esta reforma, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y entrará en vigor el 1 de enero de 2020.El INSABI brindará atención a la salud integral de todos los ciudadanos, garantizando la prestación de servicios gratuitos, medicamentos, incluidos los de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer y diabetes, así como insumos para quienes no cuenten con seguridad social.“Es fundamental reiterar que todas las personas que al entrar en vigor el presente decreto cuenten con la afiliación vigente al sistema de protección social en Salud continuarán en pleno goce de los derechos que les correspondan”, planteó el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro.El PAN lamentó que se haya decidido desaparecer el Seguro Popular sin tener garantizado el abasto de medicamentos para los sectores más vulnerables del país.Por qué no cuestionar sus métodos, por qué, si han dejado sin medicinas a hospitales públicos, afectando especialmente a pacientes con VIH y algunos tipos de cáncer como en el caso del Hospital Infantil Federico Gómez. Si incapacidad ha provocado rebrotes de enfermedades que se tenían bajo control”, señaló la senadora del PAN, Martha Márquez.Al inicio de la sesión, el PT solicitó a la Mesa Directiva del Senado “sacar” y no volver a permitir el acceso al recinto legislativo a los padres de niños con cáncer por “escandalosos”.Ante la mirada incrédula de los legisladores de otros partidos que consideran que las cámaras son la “casa del pueblo”, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, preguntó a la petista Geovanna Bañuelos, si era en serio su petición.A lo que la senadora del PT respondió que si entraban al Senado los padres que desean abasto de medicamentos para niños con cáncer, ella iba a traer mañana a ganaderos y otros grupos para hacer protesta en el recinto legislativo.“Por eso les pido que reconsideren (que entren los padres de niños con cáncer) y a usted, senadora presidenta, nuevamente y con el respeto de siempre le pido que cuando se vaya a discutir el tema lo someta a consideración. En otro orden, el grupo parlamentario”, dijo la senadora Bañuelos del PT.-Perdón, perdón que la interrumpa, pero ya autorizamos el acceso de estas personas como un acto de buena fe ¿Usted está pidiendo que no se le dé? –dijo la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa.-Yo estoy pidiendo que se someta a consideración del Pleno y si no es así que se tome nota; y la próxima semana yo llego con un grupo de ganaderos zacatecanos que tienen el reclamo de ser atendidos por el Senado, por un grupo de mineros, por un grupo madres también con niños con cáncer, por un grupo de mujeres con cáncer de mama y les voy a pedir entonces la misma consideración –respondió la legisladora del PT.