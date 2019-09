Senado aprueba en lo general la Ley General de Educación

Con 78 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones se aprueba en lo general y los artículos no reservados el dictamen por el que se expide la Ley General de Educación; y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. — Senado de México (@senadomexicano) September 25, 2019

Con 78 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones, el pleno delaprobó en lo general la; se discutirán las reservas."Con 78 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones se aprueba en lo general y los artículos no reservados el dictamen por el que se expide la Ley General de Educación; y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa".La Ley General de Educación considera la liquidación del(INIFED), encargado hasta hoy de la construcción y mantenimiento de las escuelas, y crea a su vez la figura del Comité Escolar de Administración Participativa, cuyo objetivo será “la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país.Entre gritos de “ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó” celebraron los senadores demientras que losmostraron un par de mantas y letreros #EducaciónSinMafia.Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación del Senado presentó los dictámenes en donde rechazó que los exámenes se aplicarán a los profesores como una base de programa nacional y capacitación de los profesores, “la condición punitiva es la que se impuso en el sexenio pasado para correr a los maestros de su trabajo, ya no será esto”.Indicó que el gobierno ahora estará obligado a publicar el número dey los procedimientos para promover o recibir reconocimientos, “no va haber plazas automáticas de ninguna manera, búsquenle por donde le busquen, al margen de esta ley existe ninguna cobertura para que alguien otorgue plazas automáticas y menos gremios, ni siquiera las autoridades lo pueden hacer, ninguno”.Ana Lilia Rivera, presidenta de ladestacó que estas leyes se contribuirán a la naturalización y anhelo constitucional de que México transite con una verdadera política del estado en la que la educación sea sinónimo de excelencia.Al adelantar el voto en contra de la bancada del, Minerva Hernández consideró que la aprobación de las leyes será un retroceso.“Citando a su beisbolista en jefe la educación pública se va, se va, y se fue al basurero de la historia… situación que no merecen ni los maestros ni los padres de familia”, destacó.Angel Yañez delsubrayó a los morenistas que lo que buscan aprobar “no abona en nada a lograr lo que han propuesto, sino por el contrario, dejan en el limbo a niñas, niños, adolescentes del país”.“No abusen en número de escaños que tienen en este Pleno, no contrapongan los intereses de la sociedad ante lo que son ustedes. Tenemos la responsabilidad de velar porque en este país se goce de educación de calidad, y con esta forma se está haciendo todo lo contrario. Elpone en juego el interés superior de las, losque buscan la creación de un gran país”.Durante la discusión en general de los dictámenes, el morenista Germán Martínez defendió la educación pública e incluso dijo que la privada fue fundada por un pederasta, Marcial Maciel y recordó a su excompañera de partido, Josefina Vázquez Mota que en alguna ocasión comentó: “una reforma educativa es inconcebible, me parece que pensar en una reforma educativa al margen del sindicato no solamente es una gran ingenuidad es un error histórico y al lado de Elba Esther Gordillo, dijo que, o es con ustedes o no será”…Y subrayó: “estamos orgullos en Morena de estar al lado de los maestros esa es la piedra angular de nuestra transformación educativa, una nueva escuela con los maestros sin detrimento de la privada, pero preferentemente la pública”.En respuesta, la senadora Vázquez Mota respondió: “no me desdigo, confirmo que sólo con sólo con las, pero lo que hoy se pretende es la mayor traición y estamos a unas cuantas horas de lo que pueden ser las horas más oscuras para nuestra patria”.