Senado aprueba la renuncia de Eduardo Medina Mora

El Senado aprobó la renuncia de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza al cargo de ministro de la @SCJN. pic.twitter.com/Avefb5ACzp — Senado de México (@senadomexicano) 8 de octubre de 2019

El Senado de la República aceptó ladecomo Ministro de la Suprema Corte en medio de cuestionamientos sobre las causas y su negativa a acudir a esa Cámara a dar una explicación.La morenistadijo que el Ministro se va como llegó: entre descontento y desconfianza."Hace cuatro años se dijo que la trayectoria de Medina se habría caracterizado por un franco desprecio a la ley y se comprueba con esta actitud de no querer dar la cara, estamos en contra de que ese señor no dé la cara", expuso.La senadora cuestionó que Medina Mora no explique sus razones a la Cámara."¿Qué pensamos? Queo no le interesa esta soberanía. El señor debió haber venido y. Ante esta negativa: o al señor le importa un comino o manifiesta un franco desprecio por los Poderes de la Unión".La aprobación dio lugar con, 3 en contra y 5 abstenciones., también de Morena, dijo que es el renunciante el que conoce las causas graves."La Constitución no lo obliga a decir cuáles son esas causas graves; en consecuencia, el Senado únicamente puede determinar si se aprueba o no la renuncia. Mi voto es a favor", adelantó."Pero las denuncias sí son claras para normar nuestro juicio a favor de la renuncia".Clemente Castañeda, de MC, cuestionó que en el debate señalen que había francas sospechas sobre la actuación del Ministro."¿Por qué si tenían esos elementos no fueron a un proceso de juicio político?", planteó.Lo que queda en el ambiente, añadió, es un ánimo de intromisión en el Poder Judicial.El senador sin partidoIcaza destacó que él se opuso a la llegada de Medina Mora a la Corte."No vengo a defender. Cincuenta y un mil presentaron firmas para que no fuera designado", refirió."De esa experiencia salió el colectivo sin cuotas ni cuates".En su intervención, criticó que el titular de la Unidad de Inteligecia Financiera, Santiago Nieto, ventilé en medios la investigación en contra del ex Procurador."El titular de latiene una actuación fuera de derecho, no corresponde que litigue en medios y que puede ser un atentado contra el debido proceso. Me extraña de Santiago que con su experiencia ventile en medios, pone en riesgo el debido proceso", dijo.El legislador pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador ternas a la altura de un proceso de transformación y que generen convicción de mujeres capaces."No nos mande candidatas ya rechazadas por el Senado", exhortó.