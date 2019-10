Senado elimina fondo minero; reorienta dinero a SEP

aprobó la desaparición del llamado, lo que provocó una intensa discusión entre los grupos parlamentarios.Este fondo se encontraba previsto en elde la ley para canalizar los impuestos de las mineras a los gobiernos municipales donde operan y que los usen en mejorar o reparar la infraestructura afectada por esta actividad.Este año el fondo asciende a 4 mil 500 millones que se distribuyen en municipios de 28 entidades, pero a partir del próximo año los recursos se canalizarán en 85 por ciento a la secretaría de Educación Pública.Los senadores; Clemente Castañeda (MC), Claudia Anaya y Verónica Martínez (PRI) y hasta Geovanna Bañuelos del PT, entre otros, presentaron reservas para evitar la eliminación del fondo pero fueron desechadas por la mayoría de Morena.La modificación confrontó al morenista, líder de los trabajadores mineros del país, y a Dante Delgado, coordinador de MC.Gómez Urrutia, cuestionó que la oposición se desgarre las vestiduras por redistribuir el fondo minero y no piensen mejor en aumentar impuestos a las empresas mineras, ya que en México estas cargas son menores a las que imponen otros países.“Los tres empresarios más ricos de México son mineros (…) ¿Por qué no mejor proponemos subir los impuestos a las concesiones mineras para recabar más?”, dijo Gómez Urrutia.criticó que el morenista no haya presentado antes una iniciativa en ese sentido.“Tienen los votos para aprobarlos, yo lo invito a que sea congruente, presente la iniciativa y no venga a lavarse la cara ofendiendo a quienes lo vemos como un líder que no supo dar la cara”, reviró el emecista.“El presidente dice es que había corrupción en el fondo, pues que arreglen el problema de corrupción pero no quiten el fondo”, dijo Damián Zepeda.criticó que en 2013 Zepeda votara en contra la creación del Fondo Minero y ahora lo defendiera.El panista le respondió que votó en contra de la “tóxica reforma fiscal” que se aprobó ese año y en la cual coincidía la inclusión del fondo y añadió que Morena podría reorientar dinero de otras partidas para destinarlo a la escuelas en lugar de acabar el apoyo en cuestión.Mientras, Xóchitl Gálvez pidió al coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, votar a favor del fondo, pues es originario de Fresnillo, Zacatecas, municipio minero que perderá 100 millones de pesos de esa bolsa., partido aliado de Morena, dijo que de los 4 mil 500 millones del fondo, 718 millones fueron para Zacatecas.“Nunca antes en la historia Zacatecas había tenido tanta representación en el Senado, no les arrebatemos esto a nuestros paisanos, somos siete de origen zacatecano, muchos de nuestros municipios viven en absoluta pobreza y la única manera de pavimentar calles, hacer escuelas y plantas tratadoras de agua es con el fondo minero”, mencionó pero su llamado no prosperó.En su oportunidad,argumentó porqué votaría por la eliminación del fondo.“Es un impuesto generado por las minas, orientado a zonas mineras, hoy se plantea distribuir en todo el país para el fin más noble, indudable, la educación es el fin para el que se destina el fondo minero, todas las escuelas del país”, respondió el morenista.“No es fondo que desaparezca, el destino que se le da a este fondo es mucho mejor que el que tenía y que en el pasado municipios no rindieron cuentas”, defendió el zacatecano.Al final, se desecharon todas las reformas y el artículo 275 se aprobó en los términos de la minuta de la Cámara de Diputados, que desaparecen el fondo mencionado y lo reorientan a la SEP.