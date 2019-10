Senado otorgará Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra

Ciudad de México.- El Senado de la República acordó en comisiones, por unanimidad, otorgar este año la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra, incansable luchadora social, dedicada en las últimas cuatro décadas a la defensa de los desaparecidos, de los perseguidos y exiliados políticos.



En el dicatamen, presentado por a Comisión para la Medalla Belisario Domínguez, que encabeza la senadora Sasil de León, se resalta que se reconoce la trayectoria de quien ha dedicado toda su vida a dar voz a los que no la tienen y exigir justicia por los que ya no pueden hacerlo y así también por la profunda convicción que siempre han tenido para lograr que en nuestro país se reconozcan los derechos humanos.



“Esta comisión identifica los ideales de Belisario Domínguez por una patria más justa reflejados en la trayectoria de doña Rosario Ibarra de Piedra”.



A su vez, la senadora Jesusa Rodríguez resaltó que no se puede separar la lucha de doña Rosario del grupo Eureka, que fundó con otras mujeres que lucharon por encontrar a sus hijos desaparecidos.



El senador del PRI Eruviel Ávila resaltó que Rosario Ibarra forma parte de una larga lista de mujeres que desde sus trincheras has luchado por las causas justas.



“Estamos reconociendo a una de esas grandes mujeres, que ha consagrado su vida a la defensa de los derechos humanos y ha inspirado a decenas de generaciones de mexicanos para alcanzar sus ideales”. Dijo que esa lucha, motivada primero por el amor materno, se fortaleció después con otras causas.