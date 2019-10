Senado y SCJN presentarán iniciativa para reformar al Poder Judicial

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado,, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),, presentarán hoy la iniciativa para, la cual tiene como principal objetivo desmontar las redes de corrupción que retardan la justicia, informóDe acuerdo con Monreal, líder de los senadores de Morena, se trata de una “”, la cual tiene como principales propósitos combatir el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias, así como las redes y circuitos de intereses que existen en el Poder Judicial.El acto –al que asistirán tanto los ministros de la Corte, como coordinadores parlamentarios, el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como el senador Germán Martínez– se realizará en el patio central de la vieja casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado.Para Monreal, es muy preocupante la situación en la que se encuentra la procuración de justicia, por lo que el propósito auténtico de iniciar una revisión para reformar elconstituye una exigencia ciudadana inaplazable.“Lo que me quita el sueño, lo que me tiene muy preocupado es el sistema de justicia, procuración y administración de justicia; el sistema oral, el sistema penal acusatorio, la justicia oral, se requiere revisar.“Y en los esquemas y circuitos existen redes de corrupción en el Poder Judicial que retardan la justicia, me preocupa. He platicado con el presidente de la Corte. Tenemos planes conjuntamente él como Poder Judicial y yo como Poder Legislativo de poder caminar juntos”, dijo.En otro orden, Monreal Ávila dio a conocer que presentará ante el pleno una iniciativa para que la violencia familiar sea perseguida de oficio y se dé mayor protección a las víctimas.Para ello, propone una modificación al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, para dar pie a que, no solamente la víctima, pueday que la autoridad cuente con mayor margen de acción para investigar y sancionar al agresor.