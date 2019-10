Senadora denuncia bullying de compañeros por asistir al pleno con su hija

Pido congruencia en el @senadomexicano, la paridad debe verse reflejada en el respeto y en la garantía de nuestros derechos como mujeres.



⁰#YoSoyMadreTrabajadora pic.twitter.com/g4OzX4sJTk — Martha Márquez (@mmarquezags) 17 de octubre de 2019

"Mi línea de trabajo es la de ser una mamá trabajadora y ser congruente con lo que piensa el PAN. Me despidieron cuando mi primer hijo tenía tres meses de nacido y enfrenté esos retos”.

La senadora panistadenunció en entrevista paraque es víctima depor parte de sus compañeras de la bancada de Morena.Y es que, según Márquez, las senadoras le hacen “bullying”"En el pleno, cuando yo me manifiesto, varias veces empiezan a preguntar ‘¿y la bebé?’, y esa es la forma en que me atacan”.La oriunda de Aguascalientes aseguró que siempre se ha dirigido con respeto a todos, “siempre digo la verdad, soy enérgica en mis posturas y eso les molesta”.Márquez también dijo que el Senado debería ser un espacio en donde se haga valer elLa senadora panista también fue firme en asegurar que no utiliza a su bebé para tener privilegios en el trabajo:En ocasiones pasadas, Martha Márquez fue cuestionada por su símil, por llevar a su bebé a su lugar de trabajo.En enero, el entonces presidente de la Comisión Permanente, Porfirio Muñoz Ledo, pidió a la panista que bajara del estrado, argumentando que había excedido su tiempo de maternidad porque llevaba a su hija en brazos, pero después se disculpó.