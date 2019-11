Señalan riesgo frente a kínder en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe.- Habitantes de la colonia Santos Saucedo demandaron la clausura de una casa-bodega por almacenar clandestinamente desechos industriales y plásticos inflamables, que están colocados sobre el techo de la vivienda ubicada enfrente al jardín de niños Clara Zetkin, el cual tiene una población de 250 infantes.



Los vecinos de este sector solicitan a las autoridades municipales de Protección Civil y de Ecología la colocación de sellos de clausura para que el domicilio localizado en la calle Luis Gaona sin número antes de llegar a la arteria Azucena, deje de recibir desechos flamables.



“Desconocemos los razones por las cuales las directores de ambos turnos del jardín de niños no alzan la voz para pedirle a las autoridades la clausura de la casa o su reubicación, porque saben que ese sitio representa un peligro por la mercancía que almacena ahí”, dijo una madre de familia, quien omitió sus generales para no sufrir represalias.



En la casa-bodega se aprecia que se cubre los accesos y las ventanas con pedazos de madera y láminas viejas. Incluso pide que los vehículos no se estacionen, en el interior del inmueble almacena tarimas viejas para la industria y bolsas con deshechos plásticos.