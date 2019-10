Sentencian a policía asaltante a 5 años de prisión

Piedras Negras, Coah.- Un juez penal sentenció al ex elemento de policía después de que fuera acusado de robar con violencia a una mujer propietaria de un negocio de tacos.



El ex policía José Javier Castillo, fue acusado de robar con violencia a una mujer en la colonia Vista Hermosa.



El ex elemento fue sentenciado a 5 años de prisión, la inhabilitación del cargo por 15 años y reparación del daño por el robo con violencia de 15 mil pesos.



La mujer iba llegando a su casa, ubicada en la calle San Agustín cuando el ex elemento le salió al paso.



Derivado de esa situación la amagó con un cuchillo y le quitó el dinero que traía en su poder.



El ex elemento también será llamado a declarar sobre otro robo con violencia que se cometió en la colonia Vista Hermosa.



Debido a que sabía los movimientos de la policía el elemento en activo cometió esos dos asaltos a una persona y otro a un negocio.



Ante esta situación él cometía el robo y huía a la colonia Morelos ya que traía radio de la corporación y se daba cuenta de los movimientos.