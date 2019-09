SEP asegura que evaluaciones a maestros se mantendrán

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),aclaró aque con la implementación de la nueva reforma educativa y sus leyes secundarias,de los maestros yEsteban Moctezuma enfatizó que sea falso que las evaluaciones se vayan a suspender para que maestros puedan acceder a una plaza.Las evaluaciones no desaparecen, están en la ley totalmente escritas. Lo que pasa ahora es que es una"No sólo con un examen se va a saber si un maestro es bueno o no. Una de las grandes quejas que tuvo el magisterio y los padres de familia es que. Hay que meter una evaluación pedagógica, conocimientos más la capacidad de impartirlos", detalló.El secretario dijo que habrá una, porque quieren conocer las áreas de oportunidad para capacitar a los docentes‘En esta ley, la vacancia va a estar controlada por la SEP y todo lo que se asigne fuera del sistema que tiene la Secretaría, no se le va a dar validez. No vamos a pagar una sola plaza que no esté dentro de nuestro sistema de administración’, explicó el funcionario en el programaEl titular de la SEP detalló que todo el sistema para otorgar las plazas va a ser algo público, de manera que cualquier persona va a poder conocer qué vacancia hay, cuáles son los requisitos y cómo se asignaron las plazas.‘También participan los estados y los sindicatos. Lo interesante es que te puedes meter a la página, ver qué plazas hay y ver quiénes están aplicando’, subrayó.