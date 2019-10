¿Será Tilda Swinton el Joker en la nueva película de Batman?

Ciudad de México.- Después del éxito de la película Joker, hay mucha expectativa sobre la próxima cinta de Batman con Robert Pattinson.



Sin embargo, es poco probable que el Joker de Todd Phillips se encuentre con Batman en esta nueva película; es más, podríamos llevarnos una enorme sorpresa al encontrarnos nada menos que con un Joker mujer.



O al menos así lo quieren los fans del Caballero de la Noche, quienes creen que ya es hora de que el Guasón sea caracterizado de formas nuevas y diferentes.



Y ya tienen en mente quién les gustaría para la versión femenina del enemigo número uno de Batman: la camaleónica Tilda Swinton.



Swinton se distingue por sus aspecto único y sus extremas caracterizaciones que le han permitido interpretar a personajes tanto masculinos como femeninos, por lo que sería la opción perfecta para un villano tan complejo como el/la Joker.



Matt Reeves, director de The Batman (2021), no ha hecho declaraciones al respecto de la película o de los villanos que aparecerán en ella. Así que será cuestión de esperar para saber si este deseo de los fans se cumple o no.