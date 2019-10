Series de TV muestran una idea falsa de las drogas: López Obrador

Sonora.- El mundo de las drogas que reflejan las series de televisión con "muchachos y muchachas guapos y guapas" es muy distinto a la realidad dado que en un año un joven puede perder la vida si es adicto al crystal, sentenció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



En el marco del diálogo con los pueblos indígenas de Sonora - guarijío, mayo y yaqui - el presidente de la República demandó a los mexicanos no propagar ideas falsas de lo que implica el consumo de sustancias prohibidas ya que la realidad de esa vida equivale a dolor, sufrimiento y momentos efímeros de supuesta felicidad.



"Se da una idea muy falsa de lo que significa ese mundo; aparentemente esa es la felicidad, pero eso es efímero, eso no dura, esa es una vida de mucho sufrimiento porque lo único que se da a conocer es que los que se dedican a esas actividades salen en televisión, en las series, en residencias que tienen carros últimos modelos, que andan con ropa de marca, con alhajas, muchachas y muchachos guapos, ese es el mundo que se presenta, muy distinto a la realidad, hay que decirle a lis jóvenes que con el cristal pierden la vida, se mueren en un año y que en esos laboratorios utilizan hasta raticidas, es sufrimiento para ellos y sus madres, eso no es vida" sostuvo el mandatario mexicano.



Al asegurar que cumplirá sus promesas para ayudar a vivir mejor a los indígenas de la zona de los Mayos, Yaquis y Guarijíos, el presidente dijo que en la época neoliberal el consumo de drogas "quizá" hubiera tenido alguna justificación entre los jóvenes porque no tuvieron oportunidades.



En la actualidad, dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación de México no da cabida a las adicciones y es necesario que los hombres y mujeres jóvenes caminen por el camino del bien.



Sobre todo porque ahora tienen opciones de salir adelante y están garantizado sus estudios o empleo vía los distintos programas sociales del gobierno federal.



Luego del llamado para no fomentar las adicciones en razón de que las cárceles están llenas de jóvenes y quienes pierden la vida en los enfrentamientos también son ellos, el presidente López Obrador comentó que -aunque lo critiquen- su doctrina es el cristianismo y humanismo porque defiende a los más humildes y a los que sufren.



"Es ser realmente fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le de la espalda al que sufre (...) el ser humano tiene que tener amor por el prójimo, amor por su semejante, esa es nuestra doctrina" destacó el presidente al agradecer el llamado de los pueblos originarios de Sonora para combatir el consumo de drogas.



Por su parte, Claudia Pablovich, gobernadora de Sonora solicitó el apoyo del presidente de la República para cubrir las demandas de desarrollo integral de los pueblos indígenas del sur de la entidad, en razón de que son los más pobres entre los pobres del estado.



Pugnó por impulsar planes carreteros, de construcción de escuelas, de centros de salud, electrificación y abastecimiento de agua.