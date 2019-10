Shakira se une a Camilo y Pedro Capó para crear remix de ‘Tutu’

"Esto tiene que ser mentira. Estoy en shock. Esto significa el universo entero para mí. Algún día haremos algo juntos, ¡lo declaro!", dijo el joven artista. Shakira respondió que le gustaría hacer un remix y Camilo respondió sin dudar: "Es tuya".



"Desde ese momento y hasta hoy Shakira es en mi mente sinónimo de grandeza y de excelencia... Y bueno... que subió un post cantando mi canción y casi me desmayo... chao", explicaba Camilo en Instagram sin poder contener la emoción.



A tan sólo dos meses desde su lanzamiento, el segundo sencillo de Camilo, "Tutu", junto a Pedro Capó, se ha consolidado como un éxito a nivel mundial, todo un fenómeno para el cantautor y productor colombiano quien compuso la canción para su prometida Evaluna Montaner.Y la magia de "Tutu" no termina ahí, pues entre los admiradores de la canción se encuentra nada menos que Shakira, quien tras publicar en sus redes un video cantando la canción a capela unió fuerzas con Camilo y Pedro Capó para el "Tutu Remix", el cual está disponible ya en todas las plataformas digitales.La colaboración con Shakira evolucionó a velocidad relámpago. La superestrella publicó su video el 5 de octubre desatando furor en las redes sociales entre los fans de ambos artistas, que no cesaron de pedir una colaboración. Por su parte Camilo expresó su emoción, agradecimiento y declaró que algún día trabajarían juntos.Además, en su cuenta de Instagram, Camilo subió el "post" de la cantante con esta anécdota: "Después de saltar por toda la casa y haberle mandado este vídeo a mis papás, a mi hermana, a mi novia y al resto de gente que conozco tengo que decirles que no lo puedo creer... Cuando cumplí 7 años, mi papá me llevó a una tienda de casettes, y me regaló 'Dónde están los ladrones'".Pedro Capó por su parte, admitió: "Es una bendición ver el crecimiento bonito de 'Tutu'. Me siento feliz y honrado de poder convivir en la misma canción con gente tan talentosa y de alta vibración como lo son Shakira y Camilo".