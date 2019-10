Shay Mitchell anuncia el nacimiento de su bebé

"He salido oficialmente de cuentas y estoy probando de todo para provocar el parto... Un poco de baile, pizza súper picante, helado... Aunque creo que Matte está comiendo más que yo. Si mi nuevo baile Baby Mama Dance no funciona, sinceramente no sé qué otra cosa lo hará", bromeaba la artista de 32 años en un vídeo compartido en YouTube.



“He estado meses escondiéndome. Ha sido un largo y solitario camino. Creo que el embarazo es maravilloso en su mayor parte, pero para mí ha sido horriblemente solitario”, reveló en julio a través de un video que publicó en su canal de YouTube.

, quien dio vida aen la seriereveló en redes sociales quede una niña, de la que hasta el momento se desconoce su nombre. Fue a través de una fotografía que la canadiense compartió con sus seguidores la feliz noticia.La actriz Shay Mitchell dio a conocer este lunes el nacimiento de su primera hija, fruto de su sólido noviazgo con su pareja, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que, sin embargo, no contiene información alguna sobre el nombre de la pequeña o el día en que realmente llegó al mundo."Nunca te soltaré", reza el enternecedor, pero poco revelador, título que ha escogido la también modelo para describir la imagen que compartió hoy en Instagram, en la que aparece su mano tocando con cariño y delicadeza los diminutos dedos de su recién nacida.Puede que la también cantante canadiense quiera disfrutar ahora de su niña en la más absoluta intimidad y sin tener que dar más explicaciones de las imprescindibles. Hace solo unos días, sin embargo, Shay revelaba sin reparo alguno que había tenido que inventarse una divertida coreografía, entre otras cosas, para animar a la pequeña a salir de la comodidad de su vientre de una vez por todas.Aún se desconoce la fecha exacta del nacimiento de la pequeña y es entendible pues Shay fue tan discreta con su embarazo que lo hizo público cuando cumplió ocho meses de gestación. El motivo es sencillo: el año pasado tuvo un aborto espontáneo , ocurrido a las pocas semanas que se enterara de que estaba embarazada. A pesar de ello, la protagonista de Pretty Little Liars confesó que vivió su embarazo de manera muy solitaria debido a que no le dijo a nadie que estaba embarazada.