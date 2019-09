Sheinbaum acatará decisión sobre alerta de género

Comparto el comunicado sobre la posición del Gobierno de la Ciudad de México frente al amparo federal para el decreto de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. https://t.co/SLsMhaNx45 pic.twitter.com/dJTHj7ey0j — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 16, 2019

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acatará la decisión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres ) respecto a sí se declara o no la alerta de violencia de género en la Ciudad de México.Entrevistada tras inaugurar dos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes () y 90 cámaras conectadas alen Azcapotzalco, la funcionaria recalcó que no está en contra de la aplicación de la alerta de género, pero se debe someter a debate porque en los lugares que se ha activado no funciona.Anunció que mañana lunes enviará alde la Ciudad de México la iniciativa de reformas legales para establecer un banco de ADN para detectar a lossexuales y otros criminales en la Ciudad de México.