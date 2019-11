Sheinbaum pide disculpas por escasez de agua en Tláhuac

Ciudad de México.- Ante los problemas de escasez de agua que está enfrentando la alcaldía de Tláhuac, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que está trabajando en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del Estado de México para hacer más eficiente el sistema Cutzamala y el Lerma, y abastecer de agua a más personas.



"Estamos trabajando en temas que tienen que ver con agua potable: uno es la sectorización, disminución de fugas, etcétera, otro es la mejora y hacer mucho más eficiente el sistema Cutzamala y el sistema Lerma, pues el Lerma es una batería de pozos muy importante donde estamos invirtiendo en muchos pozos que hace mucho que no tenían mantenimiento" dijo.



Así lo expresó en la colonia Miguel Hidalgo, en Tláhuac, donde unas veinte personas sostenían pancartas pidiendo se les ayudara a resolver el problema de escasez de agua y donde la jefa de gobierno, les pidió disculpas a los pobladores: "les pedimos disculpas, porque no se vale decir 'lo estamos arreglando', porque finalmente es nuestra obligación".



Por su parte el alcalde Raymundo Martínez, pidió comprensión a la población: "el problema es de toda la alcaldía...un servidor también padece ésta situación".



Sheinbaum explicó además que la comisión nacional del agua "raciona el agua en particular viernes, sábado y domingo, el agua que viene del Cuitzamala...en esos días el agua llega a 8 metros cúbicos por segundo en lugar de 10, y eso ha generado algunos problemas" reconoció.



Con información de Excelsior