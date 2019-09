Sheinbaum plantea revisar alerta de género por falta de resultados

Ciudad de México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó estar en contra de la activación de la alerta de género en la Ciudad de México, aunque destacó la importancia de revisar el mecanismo, que está vigente en 17 estados, pero -dijo- no ha reducido los feminicidios.



Al presentar su primer informe de Gobierno ante el pleno del Congreso capitalino, aseguró que su administración no caerá en simulaciones y acusó a los anteriores gobiernos de quedarse “callados", en su momento, frente al tema de los feminicidios.



“Nosotros no simulamos ni tampoco hablamos con hipocresía; estamos convencidos de que debe erradicarse la violencia de género. Cuando en su momento el feminicidio se catalogaba como suicidio, muchos se quedaron callados. Cuando en su momento se hablaba del viejerío, muchos se quedaron callados”, asentó.