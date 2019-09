‘Si no hacemos nada nos vamos a asfixiar’; conflicto vial

Saltillo, Coah.- Se debe trabajar para buscar soluciones al grave problema vial que enfrenta no solo Saltillo, sino toda la Región Sureste de Coahuila, afirmó Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe.

“Es claro que si no hacemos nada esto se irá agravando, ya que la ciudad y la Región Sureste seguirán creciendo y es necesario que nuestra infraestructura y cultura viales también crezcan, de no ser así pronto estaremos asfixiados.



“En cuestión de infraestructura, es urgente desahogar la carretera Monterrey-Saltillo del bulevar Venustiano Carranza de Ramos hasta al bulevar Nazario Ortiz, y las alternativas son ampliar el bulevar Isidro López Zertuche desde el sector Brisas hasta la carretera Los Pinos.



“También se debe ampliar la carretera Los Pinos incluyendo el puente en la vía del ferrocarril y hacer de esto un libramiento que desfogue a los vehículos que van al poniente de Saltillo”, detalló.



Por su parte, el presidente de la Canacintra Sureste, Everardo Padilla Flores, señaló que para resolver esta problemática ya trabajan el Municipio de Saltillo, a través del Implan, y el recién creado Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable, “pero el tema tiene muchas aristas, como la planeación del crecimiento de Saltillo”.