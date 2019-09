Sí preocupa huelga en la General: CTM

Edith Mendoza | Redacción |Saltillo, Coah.- Al cumplirse ayer el primer día de la huelga en General Motors convocada en Estados Unidos por el United Auto Workers, GM México declaró que por lo pronto se opera de manera normal gracias al stock de componentes con que cuentan las plantas ubicadas en el país, como las de Ramos Arizpe.



Sin embargo, Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM en Coahuila, advirtió que de alargarse las negociaciones entre la empresa y el sindicato, no se descartan implicaciones negativas para las operaciones en México, incluidas las de la Región Sureste de Coahuila.



“Lo que le pase a General Motors en lo general, impacta de alguna manera en lo particular a nuestra región... la huelga en EU es una gran preocupación”, expresó.



General Motors de México cuenta con más de 15 mil empleados en cuatro complejos: Ciudad de México, Toluca, Ramos Arizpe y San Luis Potosí.



Por su parte, Ramiro Peña, presidente de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (Arhcos), consideró que “han sucedido problemas en otras partes del mundo que en determinado momento impactan ya sea positiva o negativamente en las plantas de México, pero necesitamos más información para saberlo”.





Siguen pláticas



General Motors y United Auto Workers (UAW) reiniciaron ayer las negociaciones para la firma de un nuevo contrato colectivo, después de que 49 mil empleados iniciaran la huelga.



La primera que sufre GM desde 2007, la huelga se inició después de que las negociaciones entre la empresa y el sindicato quedaran estancadas tras dos meses de conversaciones.



El vicepresidente de UAW, Terry Dittes, señaló en un comunicado que los trabajadores de GM defendieron la empresa “cuando más nos necesitaban” y que ahora los empleados están unidos para defender “a nuestros afiliados, sus familias y las comunidades en las que trabajamos y vivimos”.



Por su parte, GM señaló en un comunicado que ha ofrecido a UAW 7 mil millones de dólares en inversiones durante la duración del contrato colectivo lo que creará más de 5 mil 400 empleos.



Además, GM promete una consolidación en los salarios de 8 mil dólares, con lo que “serían los mejor pagados del sector”, y ampliar algunas coberturas médicas.



El presidente Donald Trump conminó a ambas partes a “permanecer juntas y firmar un acuerdo”.



Son 31 plantas de General Motors las que pararon labores a lo largo y ancho de Estados Unidos.



Según Kristin Dziczek, del Center for Automotive Research de Michigan, “General Motors tiene inventario y piezas para aguantar una huelga corta de una o dos semanas”. De extenderse más, cada día de paro le podría costar 40 millones de dólares.