Sicarios desechables: son carnada y a los 7 meses terminan muertos

“Ellos te dicen que después de los tres meses tú vas a bajar, si quieres volvías, pero no, no me dejaban, al que se iba lo mataban”, contó.

“Dije ´han de venir estos batos a rescatarme, a lo mejor sí vienen, no pierdo las esperanzas de que esos batos los que se decían compañeros, los que se decían hermanos […] no volvían, nunca me apoyaron, todo fue lo contrario, te dejaron abajo”.

“Lo que hay en el Facebook, ahí son puros sicarios de fantasía, puros sicarios de papel, porque ahí sales dañado psicológicamente […] piensen un millón de veces antes de agarrar un trabajo de estos”, dijo en entrevista para el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora.

Las organizaciones criminales no sólo se aprovechan de la falta de oportunidades, sino también de la falta de apego y la desintegración familiar para reclutar a jóvenes sicarios, que a los siete meses en promedio terminan torturados, muertos o en la cárcel, por lo que se le llaman “sicarios desechables”.Un joven, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, contó que sus padres lo abandonaron; tiempo después, su esposa y sus hijos también lo dejaron solo, por lo que, al ver un anuncio en Facebook de un supuesto “empleo” para sembrar mariguana, se integró a las filas del narcotráfico, pero todo terminó en una pesadilla.El hombre no fue contratado como agricultor, sino como sicario. Sus superiores lo obligaron a ejecutar a sus rivales, incluso a sus propios “compañeros”.Narró cómo los sicarios los tenían como esclavos y los utilizaban de carnada a los nuevos reclutas en enfrentamientos.Por lo anterior, el hombre terminó tras las rejas, y recomendó a los jóvenes no dejarse llevar por “la fantasía” del narcotráfico.Con información de Radio Formula.