‘Siembra’ la onza terror en ejidos

Por: MARIO VALDÉS



San Buenaventura, Coah.- Cuentan los pobladores más longevos de varios ejidos de San Buena, Coahuila, que en la década de 1950 extrañamente hubo una época de sequía que afectó las pastas o agostaderos de Santa Gertrudis, San Francisco, Sombrerete y Guadalupe Victoria, mejor conocido como “El Cerrito”.



En esas pastas, los campesinos comenzaron a encontrar crías de yeguas, es decir, potrillos muertos, algunos recién nacidos y otros de pocos meses de edad, esta lamentable situación alarmó a los campesinos.



Cuando encontraban los potrillos asesinados, los examinaban y notaban que morían de grandes mordidas certeras en su cuello y yugular, casi desgarrados, los tiernos potrillos eran comidos de sus partes blandas, hasta que aquel misterioso animal que los mataba saciaba su voraz apetito.



Los campesinos, preocupados porque esto era cada vez más común en todas las pastas y agostaderos, estaban atemorizados y tenían miedo de campear por esas regiones, pues no querían ser atacados por este temible animal que desconocían.



Así que buscaron la opinión de un joven cazador llamado Librando, que vivía en un ejido cercano, el cual comentó: -“Por lo que ustedes me cuentan, yo pienso que el animal que está matando su ganado, es un puma o león americano, si llegamos a un acuerdo de ese feroz animal me encargo yo”.



Los ejidatarios, con tal de deshacerse de ese depredador, se pusieron de acuerdo y le ofrecieron al joven cazador un pago justo por eliminar ese feroz animal.



Librando, el cazador, comenzó la búsqueda del animal por las distintas pastas, siempre montando su caballo Pinto Bayo y acompañado por cuatro perros entrenados por él para cazar. Los perros campeaban grandes distancias para encontrar el rastro de ese temible animal.



Así pasaron cinco días seguidos, hasta que los perros encontraron al feroz animal y comenzaron a seguir a la fiera, que era un puma, logrando así subirlo o encaramarlo, en una enorme roca donde no podía escapar.



Librando tomó su rifle de alto calibre, cuando lo tenía en la mira, pudo observar que era un gran puma de buen tamaño y en buenas carnes, con grandes colmillos y enormes garras.



Librando, no dudó más y con un solo disparo acabó con ese gran puma, tomó su afilada navaja y le sacó los intestinos a la fiera cazada, lo subió con gran esfuerzo a su caballo Pinto Bayo y regresó con él a buscar a los campesinos.



Al llegar con ellos, le aplaudían y admiraban su hazaña, porque ese joven cazador había acabado con la terrible fiera que asolaba las pastas.



En esos años, por algunos días todo volvió a la normalidad, pero una noche muy obscura comenzó a escucharse un sonido muy extraño, era como un raro quejido o lamento de mujer, era el sonido de un animal no conocido.



Noche tras noche se escuchaban en distintos lugares esos extraños sonidos en las pastas de los ejidos.



Toda la gente comenzaba a acostarse más temprano, por temor a este lamento misterioso que producía un extraño animal.



Al pasar de los días, comenzaron a verse a lo lejos grandes parvadas de auras, volando en el cielo en círculos, indicando los lugares donde había cadáveres de potrillos asesinados por un animal que era más sanguinario que el puma cazado.



Este animal no mataba para alimentarse, lo hacía por gusto; ya que comenzó a atacar potros más grandes, a los cuales no mataba, pero los dejaba muy marcados con sus garras en todo su cuerpo.



Este misterioso animal atacaba de noche en los corrales y mataba 3, 5 ó 10 cabras e iba en aumento el número de sus víctimas.



Los campesinos, muy asustados, tenían miedo que ese terrible animal pudiera atacar a sus familias durante la noche. Desesperados, fueron en busca de Librando, el joven cazador.



Le comentan: “Debe de ser otro puma, te pagaremos lo que pidas, sólo ve a cazarlo y acaba con él”.



Librando respondió con voz quebrada y temerosa: “Yo sé muy bien que este extraño depredador no es un puma, este animal es más fuerte y feroz, tiene hábitos nocturnos y es muy veloz cazador; yo no puedo cazarlo, nunca me he enfrentado a un feroz animal como este, tengo mucho temor”.



Los campesinos le comentaron a Librando: “Entonces ¿Qué podemos hacer?”. A lo que Librando les contesta: “Vallan con mi compadre don Maximiliano, el es un hombre muy viejo, pero es muy astuto, es un gran cazador y es mejor cazador que yo”.

Los campesinos van inmediatamente al ejido donde vivía don Maximiliano.



Ese viejo cazador que vivía solo en una vivienda humilde y le comentan a don Maximiliano la extraña situación que estaban pasando con ese feroz animal.



Don Maximiliano puso demasiada atención a todos los detalles del depredador.



Los campesinos le hacen una oferta al cazador por deshacerse de ese dañino animal, la cual el viejo Maximiliano aceptó.



Al día siguiente, don Maximiliano, hombre de pocas palabras, serio y decidido, se preparó para salir a buscar al animal.



En la noche ensilló su caballo alazán rayado cuatralbo y con escopeta en mano salió solitario cabalgando por las grandes pastas de esos ejidos, bajo una hermosa noche de luna llena rodeada de estrellas.



Cabalgaba muy atento por la gran pasta del ejido San Francisco, cuando de pronto muy a lo lejos escuchó un gran quejido o lamento, parecido al de una mujer. Ese sonido era estremecedor, misterioso y cada vez se escuchaba más fuerte. Pero eso no asustó al astuto cazador, al contrario a don Maximiliano de pista le sirvió, porque revelaba a la distancia la ubicación de este escurridizo animal.



Así, el viejo cazador clavó sus espuelas y bajo la clara noche a galope tendido, en su caballo viajó apresuradamente con su escopeta preparada y avanzó hasta llegar a una parte de Santa Gertrudis, conocida como “El Infierno”, lugar lleno de árboles de distintos tamaños y de vegetación abundante que de noche lo hace verse muy tenebroso.



Al irse, don Maximiliano adentrándose al “Infierno”, sintió como su gran caballo estaba extraño y nervioso.



Mientras avanzaba, su caballo menos quería caminar; los caballos son muy astutos y el de don Maximiliano ya había percibido el olor de ese depredador.



De pronto, don Maximiliano revisó su escopeta y en ese instante su caballo relinchó y dio un gran reparo y tiró de espalda en el suelo a don Maximiliano con todo y su escopeta.



Y salió muy asustado corriendo a perderse entre los frondosos y tenebrosos árboles que los rodeaban.



El viejo cazador, muy adolorido y desconcertado por la caída, tirando aún en el suelo volteó a su alrededor.



Dirigió su firme mirada a lo alto de un árbol, que estaba sobre él y descubre un par de grandes ojos de color amarillo, casi naranjas, que lo observaban fijamente.



El viejo aún tirando en el suelo tomó muy lentamente su escopeta con su mano derecha y apuntó lentamente en medio de esos dos brillantes ojos que estaban en lo alto de ese árbol.



De pronto, de dos grandes saltos, esos ojos misteriosos ya estaban en el suelo a 10 metros del cazador.



Como esa noche la luna brillaba en su máximo esplendor, el viejo cazador pudo ver que ese misterioso par de ojos pertenecía a un gran felino de color grisáceo oscuro, casi negro y de pelaje liso, de gran tamaño y cola extendida.



Don Maximiliano, atento, observaba los enormes colmillos que mostraba ese feroz animal cada ocasión que rugía al acercarse a él.



Don Maximiliano, el viejo cazador, con su escopeta entre sus brazos comenzó a arrastrarse hacia atrás, observando fijamente cómo este feroz animal desconocido se acercaba a él acechándolo y mostrando sus enormes garras. Maximiliano pensó que moriría en las garras de ese animal.



De pronto, el extraño y agresivo felino parecido a una gran pantera, se decidió a atacar al cazador y avanzó dando un tremendo salto con sus enormes garras hacia don Maximiliano, quien muy asustado no dejó de ver con su mirada firme al atemorizante animal, muy nervioso jaló el gatillo de su inseparable escopeta y sólo un fuerte disparo se escuchó.



El enorme animal gruñó y cayó muerto sobre don Maximiliano, quien lo hizo a un lado y cortó unos palos largos en los cuales puso al gran animal amarrado de manos y pies con unas pitas para poder llevarlo con él; algo nada fácil para el viejo hombre de pocas palabras, que sólo quería llegar a entregar este extraño felino.



Don Maximiliano, desvelado y muy cansado, caminó varias horas cargando este animal, llegó el esperado amanecer y con él don Maximiliano al ejido, donde los campesinos esperaban.



Muy sorprendidos se quedaron al ver que el viejo cazador había vuelto con vida y con un extraño y gran felino. Nadie había visto algún animal similar, los campesinos pagaron al cazador, quien se da la media vuelta tomó su escopeta y se encaminó hacia la pasta, donde cazó a ese singular felino, pues iba en busca de su caballo preferido.



Cuando don Maximiliano se va alejando, uno de los campesinos le gritó: “¡Maximiliano! ¿Cómo debemos llamar a este extraño animal?”. A lo que el viejo cazador les responde a lo lejos: “Llámenlo ‘La Onza’”.



Cuentan las personas que este peligroso felino de hábitos nocturnos aún vive en ciertos lugares de Coahuila.



Pero también cuentan que es casi imposible ver uno, se sabe que viven porque muchas personas han escuchado el quejido o lamento misterioso.



Mucha gente se preguntaba por qué don Maximiliano le dio ese nombre al extraño animal. La respuesta es sencilla: porque el pago que recibo por cazar al feroz y temible animal fue una “onza de oro puro”.