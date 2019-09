Sigue acumulación de cadáveres en morgues de Jalisco

"“En las instalaciones del IJCF sigue presente el rezago y acumulación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas. Su capacidad de brindar un trato digno a los cuerpos sigue rebasada y los procesos de identificación y atención a las víctimas no son realizados de manera adecuada”, acusó.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo () denunció que, a un año del hallazgo de cajas refrigeradas con cuerpos en Jalisco, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) sigue presente el rezago y acumulación de cuerpos de personas muertas no identificadas.Por medio de un comunicado, la asociación civil recordó que en el mes de septiembre de 2018 se hizo público el hallazgo de las cajas refrigeradas de dos tráilers con“en condiciones inhumanas y degradantes”. Este hecho, aseveró, dejó en evidencia lasde la institución y la falta de coordinación y comunicación entre la misma y la Fiscalía estatal.Denunció además que el caso se mantiene en plena impunidad y su investigación se realiza bajo los delitos de peculado y abuso de autoridad, situación que abona a una posible repetición de los hechos y no garantiza el derecho a la verdad y a la justicia.El Cepad también refirió la reciente localización de una fosa clandestina conen, que “indigna nuevamente a la sociedad jalisciense”.La asociación recordó también “en los hallazgos de más deentre el 1 de enero de 2009 y el 14 de agosto de 2019, la incineración de 1581 cuerpos sin identificar, así como la donación de más de 900 cuerpos no identificados a instancias educativas del estado”.Manifestó que este incremento a las graves violaciones a los derechos humanos, la ausencia de investigaciones eficaces e imparciales, la, así como la falta de procesos de, “ha dejado a miles víctimas en estado de indefensión y abandono institucional”.manifestó que es necesario desarrollar e implementar medidas extraordinarias con carácter especial, multidisciplinario e independiente para atender y realizar los procesos de identificación, notificación y entrega de cuerpos de manera digna y adecuada y conforme a los más altos estándares en la materia, reconociendo la experiencia de familiares de personas desaparecidas y especialistas.• Que se realice la intervención de los organismos internacionales en el estado de Jalisco para que de manera independiente y autónoma contribuyan en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense.• Que la Fiscalía General de la República, con la coadyuvancia de dicho grupo de especialistas, investigue de manera exhaustiva, expedita e imparcial los hechos del hallazgo de cuerpos en las cajas de refrigeración de los tráilers y sancione a los servidores públicos responsables, a fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y no repetición de las víctimas y la sociedad en conjunto.• Que se implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense por parte de las autoridades locales y federales, con el acompañamiento y observación de los organismos internacionales y personas expertas en la materia reconocidas a nivel nacional e internacional, incluyendo la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.• Que para las acciones relacionadas con la identificación de cuerpos de personas fallecidas se establezcan los mecanismos adecuados que garanticen el trato digno, la debida atención, el derecho a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas a familiares de personas desaparecidas y la sociedad en conjunto.