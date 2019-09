Sigue ex director de la Narváez cobrando en nómina de UAdeC

Saltillo, Coah.- Pese a haber sido sentenciado por hostigamiento sexual el ex director de la preparatoria Mariano Narváez Martín Alday sigue siendo trabajador de la Universidad Autónoma de Coahuila, por lo que sigue cobrando el sueldo de profesor, aceptó el rector Salvador Hernández Vélez.



“Sigue siendo trabajador de la Universidad, no está en funciones, sigue cobrando como profesor no como director” acotó el rector quien explicó que su estatus es como trabajador retirado.



El entrevistado aclaró que aún no lo han despedido de la institución porque él aún podría apelar la sentencia, y será hasta después de que se concluya el proceso legal se le dé de baja.



“Falta que termine el proceso por la cuestión de que el puede hacer aún una apelación, pero una vez terminado si la sentencia se ratifica él tendrá que separarse por completo de la Universidad”.



Aunque también dejó entrever que en caso de regresar Martín Alday sería como profesor en otra escuela, pues no puede estar dónde está la víctima de acoso, pero esto no debería tener cabida ya que el reglamento de la UA de C contempla que quien incurra en un acto de acoso sexual será acreedor a recisión de contrato laboral.