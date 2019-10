Sigue la búsqueda de estudiantes desaparecidos

"Se les está buscando en todo momento", dijo el Vicefiscal Luis Enrique Orozco.



"La última vez que se supo de ellos fueron vistos juntos".

"No quiero hacer referencia a que ellos estén involucrados", acotó, "tiene qué ver con las actividades previas de los jóvenes y su círculo cercano".

"No ha habido una solicitud o petición de rescate, no ha habido comunicación con la familia para comprobar la existencia aún con vida de los jóvenes", expresó.

La Fiscalía General aún no tiene indicios del posible paradero de los dos estudiantes desaparecidos desde la madrugada del jueves.La madrugada del jueves,, estudiante del Tec, de 23 años, yTrejo, de 22, y matriculado en el Tec Milenio, desaparecieron en condiciones que aún no han sido precisadas.Orozco dijo que no compartirán información sobre las investigaciones, pero confirmó que una de las líneas es el narcomenudeo.Orozco confirmó lo expresado ayer por el, respecto a que no se trata de un secuestro.