Silvia Pinal se blinda contra ‘Saritas’; prepara su testamento

A pesar de que pocas veces habla sobre la repartición de sus bienes tras su fallecimiento, la actriz y productora Silvia Pinal aseguró que tiene listo su testamento, con el fin de no dejar problemas a sus hijos.Aunque está segura que no habrá conflictos a su muerte, prefiere dejar todo conforme a la ley, y a manera de broma, “La diva del cine nacional” dijo que le gustaría como último deseo que le llevaran mariachis para despedirla y que Luis Miguel le cantara.La protagonista de películas como Modelo antiguo y Viridiana, señaló que no sabe si habrá problemas entre su familia, pero al final de cuentas “yo ya no estaré, así que no sabré nada de eso. Estaré mirando al cielo, tranquila”.Pero mientras ese momento llega, la actriz prefiere disfrutar de su nieto Apolo, “está muy bien de salud, duerme mucho y me trae loca. El bebé se parece a mi hijo Luis Enrique y sí, se parece un poco a la familia Guzmán”.Luis Enrique y Alejandra son producto del matrimonio que sostuvo Silvia Pinal con Enrique Guzmán. La relación entre ambos es cordial e inclusive el actor y cantante la ha visitado cuando ha estado enferma.Por otra parte, la actriz del cine nacional comentó que el cuadro que pintó de ella Diego Rivera lo prestó para una exposición. “Me lo piden constantemente y la verdad es un honor tener una pieza de este tipo. Ha viajado por Europa y Estados Unidos”.Recordó que conoció al muralista por el arquitecto que le hacía su casa en ese entonces, “así fue como llegué con él, pero luego me quería pintar desnuda, pero no, ¡cómo iba yo a enseñar todo!, porque me decía que acostada con una pose muy sensual y dije ¡no!A sus 88 años de edad, Silvia Pinal ha incursionado en la actuación en diversos géneros y trabajado con actores como Pedro Infante, Arturo de Córdova, entre otros. Además de ser productora de teatro y televisión, en este último rubro su programa Mujer... casos de la vida real estuvo al aire por más de dos décadas.